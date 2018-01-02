PARIS HILTON’A ROMANTİK EVLİLİK TEKLİFİ





Paris Hilton nişanlandı!

Dünyaca ünlü sosyetik isim ve moda ikonu Paris Hilton; uzun süredir birlikte olduğu aktör sevgilisi Chris Zylka‘dan evlilik teklifi aldı. Birlikte tatil yaptıkları Aspen’de sevgilisinin romantik teklifine evet diyen Hilton, bu anları sosyal medyasından paylaşmayı da ihmal etmedi.

2 milyon dolar değerindeki yüzüğü ile çok konuşulan Hilton; Instagram’ında bu muhteşem anı şu sözlerle paylaştı:

“Evet dedim! Çok mutluyum. Hayatımın aşkıyla nişanlandım. O benim en iyi arkadaşım ve ruh ikizim. Benim için en mükemmeli… Çok özel… Sadık… İyi kalpli…. Kendimi dünyanın en şanslı kızı hissediyorum. Sen benim gerçekleşen rüyamsın! Bana masalların var olduğunu gösterdiğin için teşekkür ederim…”



