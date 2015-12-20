PARİS MODA HAFTASI’NIN ARDINDAN



Simla Canpolat ile marieclaire.com.tr okuyucuları için Paris Fashion Week’in ardından aklımızda iz bırakanları kaleme aldık. Bir de, ister moda haftası sürecinde isterseniz de seyahat amaçlı yılın her hangi bir zamanı Paris’e gitmeyi planlayanlara kısa alışveriş ve yeme-içme önerilerimiz var.Keyifle okumanız dileğiyle…

Paris Moda Haftası’nda Radarımıza Takılan Koleksiyonlar!

Peter Pilotto’nun 2017 Sonbahar / Kış koleksiyonu en çok ilgimizi çekenlerden oldu. Tasarımcıların Güney Amerika seyahatinden ilham aldıkları koleksiyonda; uzun elbiseler, etekler, farklı kesimlerdeki ceketler; soyut çiçek baskılar, altın dantel kesimler ile kullanılmış.

Birçok elbise ve ceket el dokuması ile yapılmış. Tüm koleksiyon her ne kadar keskin çizgilere sahip olsa da giydiğinizde feminen bir havaya kavuşmanızı sağlıyor. Haider Ackermann yine sıra dışı çizgisiyle tüm moda severlerin ilgisini çekti. Defileyi izleyenler arasında Nicki Minaj, Caroline Maigret, Ece Sükan gibi ünlü isimler vardı. Şovda, Moğol kıyafetlerini andıran pantolonlar, üstüne gece kıyafetine dönüşebilecek bluzlar, asimetrik kesim üstler ve keskin hatlara sahip kombinler kullanılmıştı. Kobalt mavisi ise koleksiyonda en dikkat çeken renklerdendi.

Christian Wijnants da katıldığımız diğer şovlardan biriydi. Etnik detaylarla süslü yeni koleksiyonunda yine desenler ön plandaydı. Farklı kumaşların ve parçaların üst üste kullanıldığı koleksiyonda uçuş uçuş elbiseler, pantolon üstü tunikler, bluzlarla takım eldivenler kullanılmıştı.

