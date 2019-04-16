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Parizyen Stili İçin Jeanne Damas’dan İlhamla Edinmeniz Gereken 7 Parça

Parizyen It-Girl Jeanna Damas; çabasız, rahat ve her daim şık stili ile severek takip ettiğimiz isimler arasında. Kendisi gibi bir stile sahip olmak ise anahtar aksesuarları tespit ettikten sonra hiç de zor değil.

İşte Parizyen stili için Jeanne Damas’dan ilhamla edinmeniz gereken 7 parça:

Bilekte Biten Botlar

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Party day 💄💃🏻💋

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Yılın hangi mevsiminde olduğumuz önemsiz. Damas’ın dolabında botlar her daim önemli parçalar arasında.

  • By Far Este Leather Ankle Boots

  • Mango

Anvelop Elbise

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Last week in Lisboa 🌞🇵🇹 #lesfillesenrouje

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Jeanne Damas’ın favorisi olan bu modeli sıkça floral desende olan parçalardan seçiyor.

  • Rouje Rosalie Dress
  • Madewell Printed Chiffon Wrap Dress

Bantlı Topuklular

Damas, bu model yeniden popüler olmadan önce de sıkça kullanıyordu.

  • By Far Tanya Suede Mules
  • Arket Mid-Heel Leather Strap Sandal

Kısa Paça İspanyol

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Monday 🌞 @thevolon #thevolonbag #thevolon

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Favorisi olan bot ve terlikleri genelde bu modelde jean ile kombinliyor.

See by Chloé High-Rise Kick-Flare Jeans

Hırkalar

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❤️🇵🇹❤️

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2019’un bu popüler trendini nasıl havalı bir şekilde kullanacağımızın sırrı, Damas’ın görünümlerinde gizli.

  • Rouje Nono Bolero
  • Alessandra Rich Cable-Knit Cotton-Blend Cardigan

Desenli Etekler

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🍓🍊🍋

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Damas eğer anvelop elbise giymiyorsa muhtemelen desenli midi bir etek giyiyordur! Bu trendi renkli tişörtlerle tamamlayarak kusursuz bir tatil görünümü oluşturuyor.

Rouje Gloria Skirt

Tek parça mayolar

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Passion lacs 💙

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Desenli ya da tek renk… Damas tatillerde her zaman tek parça mayoları tercih ediyor.

  • Anemone One-Piece Swimsuit
  • Tory Burch Gingham-Print One-Piece Swimsuit
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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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