PARLAK BİR CİLT İÇİN EV YAPIMI YÜZ MASKELERİ



Yüz maskelerini hepimiz çok seviyoruz. Kağıt formunda, kavanozda ya da ev yapımı, her şekilde yüz maskesi uygulamak günün yorgunluğunu atmak için çok iyi bir yöntem.

Fakat bazı zamanlar yeni yüz maskesi almaya zaman olmayabiliyor, tam da o anlar için evde kolayca hazırlayabileceğiniz 6 yüz maskesi tarifini sizlere sunacağız!

1- KAKAO İLE NEMLENDİRİN

Bu maskenin 3 yıldızı var; avokado cildi nemlendirir, kakao cildi rahatlatan bir antioksidandır, bal ise hem antibakteriyel hem de iltihap oluşumunu önleyicidir.

→ Küçük bir kasenin için avokadonuzun çeyreğini iyice ezin.

→ 1 yemek kaşığı kakao tozu ve 1 yemek kaşığı balı ezilmiş avokadonuzun üzerine ekleyerek iyice birbirine karıştırın.

→ Maskeyi temiz ve kuru cildinize uygulayın ve 10 dakika bekleyin.

→ Ilık su ile yıkayın ve günlük nemlendiricinizi uygulayın.

2- BESLEYİCİ BAL MASKESİ

Bal doğal bir antibakteriyel olduğu için akne önleyici maskeler için muhteşem bir baz yerine geçer. B vitamini bakımından da zengin olduğu için cilt bariyerinizi koruyacaktır ve özellikle regl zamanlarındaki sivilce oluşumunu azaltmaya yardımcı olacaktır.

→ 2 poşet çay kullanarak bir fincan papatya çayı demleyin ve tamamen soğumasını bekleyin.

→ Küçük bir kasede 1 yemek kaşığı balı ve 1 yemek kaşığı nutritional yeast’i karıştırın.

→ Kaseye soğumuş papatya çayını maskenin kıvamı macun gibi olana kadar ekleyin. Yüzüne yayabileceğiniz bir macun kıvamında olmasına dikkat edin, çok sulu olmamalı.

→ İnce bir tabaka olarak cildinize uygulayın ve 20 dakika bekletin.

→ Ilık suyla durulayın ve günlük nemlendiricinizi uygulayın.

3- ORGANİK MUZ MASKESİ

Bu tropik yüz maskesi cildinize sağlıklı ve ışıltılı bir görünüm verecektir.

→ Bir muzun yarısını kesin ve küçük bir kasenin içinde iyice ezin.

→ 1 yemek kaşığı portakal suyunu ve 1 yemek kaşığı balı kaseye ekleyip karıştırın.

→ Maskeyi yüzünüze uygulayıp 15 dakika bekletin.

→ Ilık suyla yıkayın ve günlük nemlendiricinizi sürün.

4- KAHVALTI MASKESİ

Bu kahvaltı temalı yüz maskesi sıkılaştırıcı yumurta sarısı ve yulaf ezmesi sayesinde yağlı ciltleri matlaştırmaya yardımcı olur.

→ 1 yumurta sarısını, 1 yemek kaşığı balı ve 1 yemek kaşığı zeytin yağını yarım kase yulaf ezmesi ile karıştırın.

→ İyice karıştırın ve yüzünüze uygulayıp 15-20 dakika bekletin.

→ Ilık su ile durulayın ve günlük nemlendiricinizi uygulayın.

5- AYDINLATICI PAPAYA MASKESİ

Bu maske cildinde ton eşitsizlikleri ve güneş lekeleri olanlar için iyi bir seçimdir.

→ 2 yemek kaşığı bal ile yarım kap ezilmiş papayayı karıştırın.

→ Karışımı yüzünüze uygulayın ve 15-20 dakika bekletin.

→ Ilık su ile yıkayın ve günlük nemlendiricinizi sürün.

6- BAL VE TURUNÇGİL MASKESİ

Soluk bir cilt için hızlı bir çözüm mü arıyorsunuz? İşte aradığınız maske!

→ 3 yemek kaşığı portakal suyu ile çeyrek kap balı karıştırın.

→ Karışımı yüzünüze nazikçe masaj yaparak uygulayın ve 15 dakika bekletin.

→ Ilık su ile durulayın ve her zamanki gibi günlük nemlendiricinizi uygulayın.



