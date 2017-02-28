PEMBE FAR KULLANIMI İÇİN EN İYİ İLHAM PERİLERİ



Taze ve çok eğlenceli!

Pembe göz farını, moda haftalarının 2017 Sonbahar / Kış defilelerinde oldukça sık gördükten sonra, denemek için neyi beklediğimizi düşündük.

Markaların yeni sezon renk paletlerine pembe ve tonlarını da eklediği düşünülünce, işimiz daha da kolaylaştı. Pembe farın en büyük artısı da; yüzü aydınlatması olsa gerek. Gerçekten güzel durduğunu unutmayın. Ön yargıları yıkın.

İşin sırı ise cilt tonunuza uygun rengi bulmaktan geçiyor. Kendiniz için en ideal tonu bulduktan sonra gerisi kolay.

Biraz da ilham verici kullanım önerilerine baktıkça, bu yaz kullanmalara doyamayacağınızı düşünüyoruz.