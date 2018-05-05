PENELOPE CRUZ’UN KUSURSUZ VE MAKYAJSIZ SELFIE’Sİ



Penélope Cruz’un 71. Cannes Film Festivali’ndeki nefes kesici görünümleri gündemimizin tam merkezine oturmuş bulunmakta.

Her zaman için etkileyici ve cezbedici olan Cruz’un kırmızı halıya adım attığı zaman enerjisiyle parlamamasına imkan yok.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan hatta samimi karelere uzak duran Cruz, tek bir paylaşımla bu algıyı ortadan kaldırdı.

Yaptığı bu istisnanın ardında, yüzü olduğu markanın etkisi yer almakta.

44 yaşındaki oyuncu, Carpisa’nın yeni mağazasını kutlamak için taze yüzünü ve parlayan cildini gösteren makyajsız bir selfie yayınladı.



