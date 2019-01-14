Penn Badgley’nin Gerçek Aşk Hikayesi

Son zamanlarda You isimli dizide sergilediği performansla yeniden gündemde olan Penn Badgley’nin (32) gerçek aşk hikayesini gözden geçirmenin tam zamanı.

İlk olarak, Gossip Girl’de Dan Humphrey olarak karşımıza çıktı ve rol arkadaşı Blake Lively ile bir ilişkiye başladılar. Daha sonra bohem bir dönüş yaptı ve MOTHXR grubunun baş şarkıcısı olarak müziğe odaklandı ve o sıralarda da Zoe Kravitz ile yeni bir aşka yelken açtı.

Netflix’in gerilim dizisi You’nun yıldız oyuncusu Penn Badgley, 2017 yılında ise müzisyen Domino Kirke (36) ile evlendi. Domino Kirke, Girls dizisinin yıldız oyuncusu Jemima Kirke’nin de kız kardeşi.

Badgley ve Kirke, üç yıl çıktıktan sonra 2017 yılında evlendiler. Peki, bu çiftin tatlı aşk hikayesini merak edenler?

Kirke ve Badgley 2014’ten bu yana romantik bir ilişki içindeler ama evliliğe giden kırılımın öyle kolay gerçekleşmediği de ortada.

Kirke, ilişkilerinin başlangıcında çok ciddi olmadıkları konusunda açık olduğunu düşünüyor. İlk evliliğinden olan oğlunu da düşünerek; “Bekar bir anne olmaya alışmıştım ve çocuğumla gerçekten iyi bir ekip gibiydik. Sonra ise Penn ve ben çıkmaya başladık ama ilişkinin ciddiye gideceğini hiç düşünmemiştim.”

Sonra Penn Badgley sürpriz bir evlenme teklifiyle Kirke’nin karşısına çıkıyor ve çift 2017 yılında aile arasında yaptıkları küçük bir törenle evleniyor.