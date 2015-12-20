PHOTODERM NUDE TOUCH, ÖZGE ULUSOY MODERATÖRLÜĞÜNDE TANITILDI





Karma ve yağlı ciltlerde güneş koruyucu devrimi…

Bioderma, cildin kendisinden ilham alarak geliştirdiği yepyeni ürünü Photoderm Nude Touch’ı Özge Ulusoy’un moderatörlüğünde 3 Mayıs Çarşamba günü Nişantaşı Nopa Restaurant’ta tanıttı.

Bioderma Ülke Müdürü Bayram Kaymak ve Bioderma Pazarlama Müdürü Tuğçe İkiş’in ev sahipliği yaptığı davette katılımcılar, Photoderm Nude Touch hakkında bilgi edindi.

Etkinliğin konuklarından Uzman Dermatolog Hilal Gökalp, güneşin etkileri ve güneş koruyucular hakkında bilgi verirken ünlü make-up artisti Rıfat Yüzüak ise misafirlere Photoderm Nude Touch’la yapılan doğal cilt görünümünün sırlarını uygulamalı olarak anlattı.

Lansmanın moderatörlüğünü üstlenen Özge Ulusoy, “kendisiyle içselleştirdiği marka” olarak tanımladığı Bioderma hakkındaki deneyimlerini paylaşarak “Benim hayatımın en önemli parçası güneş diyebilirim. Yaz mevsimini çok sevdiğim gibi, güneşlenmeyi, sıcak havaların tadını çıkarmayı da çok seviyorum. Bu güzel günlerde cilt sağlığım için korunmayı asla elden bırakmıyorum. Güneş koruyucular yaz-kış kullanmayı ihmal etmediğim ürünlerden. Dermokozmetik bir marka olan Bioderma’nın cildime uygun tüm ürünlerini kullanırken, bu yaz favori ürünüm Photoderm Nude Touch oldu. Hem yüksek koruma sağlıyor,hem de parlama karşıtı ekti sunuyor. Bir güneş koruyucuda aradığım tüm özellikleri bu üründe buldum.” dedi.

Ulusoy’un ardından söz alan Bioderma Ülke Müdürü Bayram Kaymak, “ Türkiye bulunduğu coğrafi konumu açısından bol güneş alan bir ülke. Özellikle yaz aylarında yoğun güneş ışığı alıyoruz. Avrupa ülkelerine göre nüfus yoğunluğumuz fazla olmasına rağmen güneşten korunma penetrasyonu oldukça düşük. Ancak cilt sağlığının vazgeçilmez unsuru olan güneş koruyucuların kullanım alışkanlığı gün geçtikçe artıyor. Bu da, pazardaki potansiyeli ve gidecek daha çok yolumuz olduğunu gösteriyor. Bioderma olarak uzun yıllar boyunca yapılan araştırmalar ve geliştirilen formüllerle, tüketicilerin her türlü ihtiyacına cevap veren ürünleri piyasaya sunduk. Dermokozmetik pazarında iddialı büyümemiz devam ederken, cilt sağlığını odağımıza alarak yeni ürünlerle tüketicilerimizle buluşmaya devam edeceğiz.” dedi.

Yeni Photoderm Nude Touch’ın herkesin favori ürünü olacağını dile getiren Bioderma Pazarlama Müdürü Tuğçe İkiş ise, “Cildin kendisi, güneşten korunmada doğal defans sistemlerinin güçlendirilmesi için Bioderma’ya ilham verdi. Buradan yola çıkarak geliştirilen Photoderm Nude Touch SPF 50+, karma ve yağlı ciltler içingünlük koruma sağlarken, Hücreler Bioprotection patentiyle %99.8 oranında hücre DNA sını koruyor. Aynı zamanda sadece Photoderm Nude Touch SPF 50 +’ ta bulunan sıvıdan pudraya dönüşüm teknolojisi sayesinde mat ve kadifemsi bir his veriyor.

Natural, light ve golden olmak üzere 3 farklı renk tonuyla kullanıcıların beğenisine sunulan ürün, ciltte doğal bir görünüm yakalıyor. Matlaştırıcı pudralar ve parlama karşıtı içeriğiyle 8 saate kadar yağ kontrolü sağlıyor, mineral pigmentler sayesinde ise doğal bir cilt görünümü yaratan ürün, 21 günde cilt kusurlarını azaltıyor. Uygulandıktan sonra 30 saniyede ışıltı hissi veren, ciltte beyaz leke ve pürüz bırakmayan ve kolay yayılımla birlikte optimal güneş koruması sağlayan Photoderm Nude Touch’ın tüketicilerimiz tarafından çok beğenileceğine inanıyoruz.” dedi.

