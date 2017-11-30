PİLATES İSTANBUL’DAN NİŞANTAŞI’NDAKİ İKİNCİ STÜDYOSUNA ÖZEL PARTİ!

Müşra Demir - ARA 05, 2017 SALı


Pilates tutkunlarının vazgeçilmez adresi “Pilates İstanbul” yeni stüdyosunun açılışını, Akaretler No Fish Today’de çok sayıda ünlü isminde katıldığı özel bir partiyle kutladı.

2011 yılında Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi’nde kurulan Pilates İstanbul, Kişisel antrenman stüdyosu konsepti ile hizmet vermeye devam etmektedir.

Geçtiğimiz Eylül ayı içinde, Bronz Sokak’ta hizmete giren yeni stüdyosuyla, stüdyo sayısını ikiye çıkaran Pilates İstanbul; 29 Kasım Çarşamba akşamı Akaretler, No Fish Today’de üyelerin ve davetlilerin katılacağı bir parti düzeneledi.

 Partiye   Deniz Akkaya, Gülcan Arslan, Merve Oflaz, Umut Eker gibi isimler katıldı.


Müşra Demir

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