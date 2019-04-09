Piyasada Bulunan Yaşlanma Karşıtı En Etkili 8 El Kremi

Yaş aldıkça yüz ve göz altı kremlerinin kullanımı yaygınlaşıyor. Bu aşamada göz ardı edilen yer ise genellikle ellerimiz oluyor. Oysa orta yaşta kişiler üzerinde yapılmış araştırmalar gösteriyor ki, düzenli olarak nemlendirilmiş ve uygun ürünler kullanılmış ellere sahip kişiler yaşlarından daha genç görünüyorlar.

İşte genç ve bakımlı ellere sahip olmanızı sağlayacak 8 etkili ürün:

1# La Prairie Cellular Hand Cream

La Prairie el kreminde bulunan yosun ve çeşitli mineraller ellerde nemin kalıcılığını sağlıyor.



2# Gallinée Hand Cream

Ellerdeki pul pul dökülmeleri önlemek için formülünde shea yağı bulunuyor.



3# Caudalie Hand And Nail Cream

Özünde üzüm ve shea yağı bulunan bu krem yağlı bir his bırakmadan antioksidan özelliğiyle hücre yenilemesi sağlar.



4# Eve Lom Time Retreat Hand Treatment

İçeriğindeki retinol ile ince çizgileri ve kırışıklıkları azaltmayı vadediyor.



5# Grown Alchemist Vanilla and Orange Peel Hand Cream

Formülünde bulunan üzüm çekirdeği, buğday tohumu ve kuşburnu yağı hücre gelişimini hızlandırır.



6# Rodin Olio Lusso Crema Luxury Hand & Body Cream

Cilt ve el kremi özelliğiyle bu ürün yüksek dozda nem sağlıyor.

7# Lanolips Lano Lemon Hand Cream Intense

İçeriğinde lanolin yağı ve limon bulunduran el kremi kuruyan ellerinizi ferahlatacak.

8# Weleda Pomegranate Hand Cream

Nar çekirdeği yağı, susam yağı ve organik shea yağı ile bu krem ellerinize ihtiyacı olan nemi sağlayacak.

