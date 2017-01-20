PODYUMDA HADID KARDEŞLER RÜZGARI



Londra Moda Haftası’nın kapanışı görkemli bir şekilde gerçekleşti.

Tommy Hilfiger defilesiyle gerçekleşen kapanışa Hadid kardeşler damgasını vurdu.

Markanın en premium kadın giyim tasarımlarını içeren Hilfiger Collection ve küresel marka elçisi, süper model Gigi Hadid ile üçüncü işbirliği olan TommyXGigi 2017 Sonbahar koleksiyonu da defilede sunulurken, etkileyici görünümlere teslim olduk.

İlk iki TOMMYNOW defilesinin yok satan başarısının ardından 2017 Sonbahar etkinliği de markanın imzası olan “Gördüğünü Al” formatında gerçekleşecek. Podyuma çıkan tüm kadın ve erkek görünümleri, 70’den fazla ülkede Tommy Hilfiger mağazaları ve tommy.com, seçili toptan iş ortakları, sosyal medya, canlı akış, yenilikçi 3D resim tanıma uygulaması SNAP:SHOP ve Facebook Messenger üzerindeki yapay zeka destekli TMY.GRL konuşan ticaret robotu dahil alışveriş yapılabilen tüm kanalların oluşturduğu, anında alışveriş yapılabilen bir ekosistem aracılığıyla satışa sunuldu.

İşte defilenin öne çıkan parçaları…