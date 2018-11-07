Popo Estetiğinde Yenilikler

Liposculpture; vücut yağları ile vücudu yeniden şekillendirme yöntemidir. Hem istenmeyen yağlardan kurtulabilir, hem de dolgun ve dik görünen bir popoya sahip olabilirsiniz. İki buçuk saat kadar süren anestezi altında yapılan liposuction ve vücuda yağ transferi işlemleri ile ince, estetik bir bel kıvrımı ve yuvarlak ve kalkık bir popoya sahip olunuyor. Özellikle bel, basen, iç bacak ve popo üstü simit bölgelerinde biriken yağlar, beli düz, popoyu düşük ve geniş gösterir. Bu nedenle de vücut kıvrımları daha maskülen ve düz durur.

Ayrıca ‘hip dips’ denilen bel-basen arası popo çukuru da popoyu arkadan bakışta keman şeklinde gösterebilir. Arzu edilen ince ve kıvrımlı bir bel, yuvarlak, kalkık selülit ve çukurlukların olmadığı bir popo şekli için bölgesel fazla yağları alınıp, popo bölgesindeki kasların arasına ve cilt altı yağ dokusuna enjekte edilir. Bu bölgeler dışında kol, sırt ve bacaklardan da eş zamanlı olarak yağ alınabilir. Bu yöntemde yağlar kapalı sistemle, hava ile temas etmeden transfer edildiğinden, kalıcılığı uzun yıllar sürebilir. Vücuttan yağ alınan bölgelerin tekrar yağlanma oranı her ne kadar düşük olsa da, imkânsız değildir. Bu nedenle işlem sonrasında da kilo kontrolüne dikkat etmek, verilen vücut formunu koruma açısından önemlidir. Liposculpture işleminden bir hafta sonra günlük yaşama dönebilir, üç hafta sonra ise fiziksel egzersizlere başlayabilirsiniz.

Popoya yağ enjeksiyon yönteminin alternatifi ise popo protezleridir. Vücudunda yağ miktarı düşük ama poposu düz olan kişilerde protez işlemi uygulanabilir. Hatta bazen en iyi sonucu almak için yağ enjeksiyonu ve popo protezi kombinasyonu da uygulanabilir. Dışarıdan popoya enjekte edilen geçici ya da kalıcı dolguların pek de sağlıklı olmadığına, uzun ya da kısa dönemde komplikasyon riskinin yüksek olduğuna inanıyoruz. Her ne kadar özellikle yabancı sosyal medyada popo estetiği yaptıran ünlülerin kötü örnekleri olsa da, liposculpture yönteminde amaç büyük bir popo değildir. Sportif, feminen kıvrımları olan, estetik ama doğal bir görünüm oluşturmaktır.

STRESLİ YAŞAM KOŞULLARI, DENGESİZ VE SAĞLIKSIZ BESLENME, BÖLGESEL YAĞLANMALARA SEBEP OLABİLİR. ESTETİK, PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ UZMANI OP. DR. BERKER BÜYÜKGÜRAL; LIPOSCULPTURE YÖNTEMI İLE BU SORUNLARIN ÜSTESİNDEN GELİNDİĞİNİ İFADE EDİYOR.

Aynaya baktığında kendini beğenmek ve öz güvenli hissettirmek amacıyla yapılan liposculpture işlemi, kişiye özgü bir operasyondur. Herkes ince bir bele sahip olmak ister. Ancak popoya verilecek şekle ve poponun boyutuna, kişinin isteği doğrultusunda, estetik cerrahi uzmanı ile muayene sırasında karar verilir.

Berker Büyükgüral