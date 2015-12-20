PORT ALAÇATI MARİNA’DA YEPYENİ BİR SANAT VE LEZZET DURAĞI: DE PORTO SEA FOOD





De Porto Sea Food denize ve balığa dair lezzetleri tam da olması gereken yerde Alaçatı Port’ta siz konuklarıyla buluşturuyor.

De Porto Sea Food’da kabuklu deniz ürünleri, zengin taze balık çeşitleri, Ege mutfağının nadide otları, özgün mezeleri ve deniz mahsullerinden oluşan menüsünün manzarası, dekorasyonu ve müzikleriyle birleşmesinden oluşan konsepti ile duyularınızı harekete geçirecek.

De Porto Sea Food, Port Alaçatı’nın eşsiz panaromasıyla iç içe olmanın keyfini doyasıya yaşayacağınız, nezih bir atmosfere sahip.

Dekorasyon, huzur, sadelik ve özen duygusunu yaşatacak bir anlayışla hazırlandı. Oturma düzeni, konuklarınızla özel sohbetlerinizi rahatlıkla yapabileceğiniz ferahlıkta. Masalar, aksesuarlar, servis malzemeleri kısacası her şey size sunulan ayrıcalık duygusunu yansıtacak incelikle seçilerek yerleştirildi.

RESİM SERGİLERİNE EV SAHİBİ OLACAK BİR BALIK RESTORANI

Balık lezzeti başlı başına bir sanattır. Mutfağından çıkan sanatın yanı sıra De Porto Sea Food’un duvarları da sergi alanı olarak hizmet verecek. De Porto Sea Food, lezzetli balığı ve özel mezeleri dünya müzikleri eşliğinde keyifli sohbetler ve sanatsal etkinliklerle birlikte bulabileceğiniz bir balık restoranı.

HEMEN BİR SOFRA KURMALI

Eğer siz de bir balık tutkunuysanız, her şeyden önce “lezzet, sıcaklık ve kalite” diyenlerdenseniz,

De Porto Sea Food tam size göre…

Kullanılan tüm malzemeler mevsimine göre ve en iyisi. Menünün sürprizleri mevsime göre sizlere sunuluyor. Gıda güvenliği politikası gereği uluslararası kalite standartlarının da üzerinde hizmet veren De Porto Sea Food, sürpriz lezzetlerin ve yeniliklerin eksik olmadığı menüsü ile konuklarının beklentilerini en üst seviyede karşılamayı hedefliyor.

Ege otlarıyla hazırlanmış salatalardan, deniz ürünleriyle hazırlanan salatalara, balığın ve deniz ürünlerinin oluşturduğu sıcak soğuk mezelerle zengin başlangıçlar, taze balık ve böcek çeşitleri ile lezzet yolculuğunuz bir keyfe dönüşecek.

Alaçatı’nın Ege’nin bütün güzelliklerini size sunmasının yanında Antik Çağ’dan günümüze uzanan tarihi, çiçek kokan rengarenk stil sahibi sokakları, taş evleri, sörf turnuvaları, nefis denizi ve plajları, yol boyunca da size eşlik eden 150 yıllık değirmenleriyle masalsı bir zamanda başka hiçbir yerde sahip olamayacağınız bu atmosfere dahil olmak isterseniz, gelin siz de bir kez bizi ziyaret edin ve kararı siz verin.

Port Alaçatı Marina Hacımemiş Mahallesi 8001 Sokak No:4 Alaçatı Çeşme İzmir

0533 962 33 33 | 0232 712 12 22

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