Prabal Gurung İlkbahar / Yaz 2019 Defilesinin Öne Çıkanları

New York Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Prabal Gurung İlkbahar / Yaz 2019 defilesinin içimizi açan renkleri ve öne çıkan görünümleri.

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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