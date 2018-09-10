Prabal Gurung İlkbahar / Yaz 2019 Defilesinin Öne Çıkanları

DEFİLEPrabal Gurung İlkbahar / Yaz 2019 Defilesinin Öne ÇıkanlarıPosted on 10 Eylül 201810 Eylül 20181.5K görüntülendi1 dakika okunduNurdan Gündoğdu New York Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Prabal Gurung İlkbahar / Yaz 2019 defilesinin içimizi açan renkleri ve öne çıkan görünümleri. Like Pin it Tweet +1 Paylaş Like Paylaş Nurdan Gündoğdu İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor. Önceki Makale MODA Stil Önerileri New York Moda Haftası’nın İlham Verici Sokak Stilleri Posted on 10 Eylül 201810 Eylül 2018Nurdan Gündoğdu Devamı Sonraki Makale Dedikodu ÜNLÜLER Victoria’s Secret Fashion Show 2018’de Yürüyecek Modeller İle Tanışın Posted on 10 Eylül 2018Müşra Demir Devamı Bunlar da hoşunuza gidebilir Devamı DEFİLE 2018 Victoria Secret Fashion Show’da Yeni İsimleri Gölgede Bırakacak Olan Melekler Posted on 10 Eylül 2018Nurdan Gündoğdu Devamı DEFİLE Escada’nın Çok Özel Defilesini Canlı Olarak İzlemeye Ne Dersiniz? Posted on 6 Eylül 2018Müşra Demir Devamı DEFİLE Tom Ford İlkbahar/Yaz 2018 Defilesinden Öne Çıkan Görünümler Posted on 6 Eylül 20186 Eylül 2018Müşra Demir Devamı DEFİLE Chanel Sonbahar-Kış Couture 2018/19 Koleksiyonundan Öne Çıkanlar Posted on 5 Temmuz 2018Müşra Demir Devamı DEFİLE Giorgio Armani Privé Couture 2018 Sonbahar – Kış Defilesinin Detayları Posted on 4 Temmuz 20184 Temmuz 2018Nurdan Gündoğdu Devamı DEFİLE Armani Prive Sonbahar/Kış 2018 Couture Defilesinden Öne Çıkan Anlar Posted on 4 Temmuz 2018Müşra Demir Devamı DEFİLE Dior Couture Sonbahar/Kış 2018 Defilesinden Öne Çıkan Görünümler Posted on 3 Temmuz 2018Müşra Demir Devamı DEFİLE Miu Miu Defilesinde Ünlüler Geçidi Posted on 2 Temmuz 2018Müşra Demir