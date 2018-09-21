Prada İlkbahar / Yaz 2019 Koleksiyonun Öne Çıkan Görünümleri

Milano Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Prada İlkbahar / Yaz 2019 defilesini mercek altına alıyoruz.

Prada İlkbahar / Yaz 2019 defilesi için AMO, Prada Fondazione‘nin en dramatik alanı olan Deposito’yu performanslar için çok işlevli bir mekana dönüştürdü.

Prada İlkbahar / Yaz 2019 koleksiyonu için markanın sembolik naylon kumaşından kadınlara yönelik ürünler tasarlamak üzere bir grup dünya çapında etkili kadın mimarı davet etti. Önde gelen kadın mimarlar üçlüsü, Cini Boeri, Elizabeth Diller ve Kazuyo Sejima, koleksiyon için Prada naylondan yaratılan eşsiz yeni parçalar tasarladı.

İşte defileden öne çıkan görünümler…