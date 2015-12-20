PRADA MADE TO ORDER PUMPS NİSAN’DA İSTANBUL’DA!





Prada, en sadık ve yüksek beklentilere sahip müşterileri için benzersiz, özel yapım ayakkabılar yaratma amacıyla lanse ettiği Made to Order Pumps koleksiyonuna yeni seçenekler ekledi.

Platform veya düz olarak sekiz farklı topuk yüksekliğine sahip 18 ayakkabı ve sandalet modeli farklı malzeme ve renk seçenekleriyle sunuluyor.

İkonik Prada desenleri serisi, “çiçek” ve “öpücük” desenleriyle genişlerken rugan deri üzerinde “aşk” desenleri de seriye ekleniyor.

İki farklı topuk yüksekliğinde özel bir stil, altı farklı renk tonunda taşlı tokalarla sunuluyor ve süet, saten, kadife ve rugan deri olarak sipariş edilebiliyor.

Müşteriler, model, malzeme ve rengin ardından tabanın rengini de (siyah, pudra rengi veya açık mavi) seçebiliyor ve tabana adının baş harflerinin yanı sıra ilk kez amber veya çelik renkli yeni detaylar ve rakamlar ekleyebiliyor.

Özelleştirme, ürünün ötesinde de devam ediyor: ambalajda yeni Prada desenleri olabileceği gibi metal plakalı elastik bantlı klasik mavi kutu da tercih edilebiliyor.

Ayakkabılar siparişten itibaren sekiz hafta içinde teslim ediliyor.



