PRADA RESORT 2018 DEFİLESİNDEN ÖNE ÇIKAN GÖRÜNÜMLER

Pazar günü Fondazione Prada Osservatorio’da düzenlenen bir defileyle görücüye çıkan Prada 2018 Resort koleksiyonu; her zamanki gibi Miuccia Prada’nın yenilikçi ve canlı dokunuşlarıyla beğeni kazandı. İşte koleksiyondan öne çıkan görünümler: