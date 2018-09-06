Prens Charles’ın Oğulları İle Görüşmediği Dedikoduları Doğru Mu?

Prens Charles’ın oğulları ile hiç görüşmemesi hakkında çıkan dedikoduları; Clarence House “tamamen kurgu” olduğunu söyleyerek yalanladı. Peki bu iddialar neydi?

Salı günü kraliyete yakın anonim bir kişinin The Daily Beast‘e yaptığı çarpıcı açıklamalar Prens Charles’ın oğulları ile oldukça gergin bir ilişkisi olduğunu ortaya koyuyordu.

“Oğulları ve o tamamen farklı kişiler ve birbirleri ile ilgilenmiyorlar. Bu kadar basit. Birbirleriyle dışarıda iş görüşmeleri dışında buluşmuyorlar.” diyen kaynak aynı zamanda Charles’ın, William ve Harry’nin anneleri Diana’nın ölümününün duygusallığını hala aşamamalarından da nefret ettiğini belirtti.

Prens William ve Prens Harry; geçtiğimiz yıl annelerinin 20. ölüm yıl dönümünde çarpıcı açıklamalarda bulunmuşlardı. Prens Harry cenaze töreni hakkında:

“Annemi yeni kaybetmiştim ve benim onun tabutunun arkasından beni çevreleyen binlerce insan izlerken uzun bir yol yürümem gerekiyordu. Üstelik milyonlar televizyondan izlerken. Hiçbir çocuğun bunu yapması herhangi bir durumda istenmemeli bile. Bugün olsa bunu yapacağımı sanmıyorum.” ifadesini kullanmıştı.

Buna rağmen Prens Harry; nişan töreni sonrasında babası Charles’ın kendisine ve kardeşine ilham veren bir figür olduğunun altını çizmişti.

 

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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