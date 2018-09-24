Prens George ve Prenses Charlotte Bir Kez Daha Kalpleri Çaldı!

 

Prens George ve Prenses Charlotte bir kez daha sevimlilikleriyle bir düğünün odak noktası oldu!

Fotoğraflar: PEOPLE

Anneleri Kate Middleton‘ın en yakın arkadaşlarından Sophie Carter’ın düğününe katılan ikili; yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

Özellikle 5 yaşındaki Prens George’un neşeli halleri gözlerden kaçmadı.

People dergisine konuşan konuklardan biri; “George gerçek bir star, bir gönülçelen. Düğünde çok iyi vakit geçirdi, tüm gün küçük bir grubun lideri gibi etrafta koşturdu” şeklinde konuştu.

İkilinin sevimliliklerine hayran kalmamak mümkün değil!

 

Like
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Like
Paylaş
Benzer Konular

1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • Eva Herzigova, Monica Bellucci, Carla Bruni, Isabella Rossellini, Maye Musk, Barbara Palvin gibi isimlerin podyumunda yürüdüğü Dolce & Gabbana İlkbahar / Yaz 2019 koleksiyonundan etkileyici görünümler için ekranı sola kaydırmayı unutmayın!👈🏻👈🏻👈🏻 🌟 #marieclairetr #evaherzigova #monicabellucci #mayemusk #sarasampaio #emilyratajkowski #carlabruni #barbarapalvin #dolceandgabbana #ss19 #mfw
    3
  • Miranda Kerr’in kırmızı dudakların ön planda olduğu bu görünümü, Cumartesi günü için makyaj ilhamlarımız arasında.♥️ 📸: @hungvanngo #marieclairetr #hungvanngo #saturdayvibes #saturdaynight #marieclairetr
    2
  • Milano Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Versace İlkbahar / Yaz 2019 koleksiyonundan etkileyici görünümler için ekranı sola kaydırmayı unutmayın!👈🏻👈🏻👈🏻 #marieclairetr #versace #mfw #ss19 #gigihadid #kaiagerber #bellahadid #emilyratajkowski #irinashayk
    2
  • Keşke Hiç Büyümeseydik adlı dizisiyle ekranlara geri dönen oyuncu Burcu Kara’nın güzellik ve bakım rutini eylül sayımızda sizi bekliyor! 💄 Mobil özel tasarımlı eylül sayısını App Store ve Google Play’den ücretsiz indirebilirsiniz. Link bio’da. 👆🏻#marieclairetr #burcukara Hazırlayan: @damla.suay Fotoğraflar: @selinsnap
    2
  • Gigi Hadid; Milano Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Moschino İlkbahar / Yaz defilesinde taşıdığı gelinlik ile herkesi büyüledi!👰🏼💜 📸: @moschino #gigihadid #tgif #friyay #moschino #mfw #ss19
    2
  • Tüm sanatseverleri Contemporary Istanbul 2018’de B2-119 no’lu Group Medya standımızdaki sergimize bekliyoruz. #sadecebakmaoku #contemporaryistanbul
    2
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için