Prens George ve Prenses Charlotte Bir Kez Daha Kalpleri Çaldı!

Prens George ve Prenses Charlotte bir kez daha sevimlilikleriyle bir düğünün odak noktası oldu!

Fotoğraflar: PEOPLE

Anneleri Kate Middleton‘ın en yakın arkadaşlarından Sophie Carter’ın düğününe katılan ikili; yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

Özellikle 5 yaşındaki Prens George’un neşeli halleri gözlerden kaçmadı.

People dergisine konuşan konuklardan biri; “George gerçek bir star, bir gönülçelen. Düğünde çok iyi vakit geçirdi, tüm gün küçük bir grubun lideri gibi etrafta koşturdu” şeklinde konuştu.

İkilinin sevimliliklerine hayran kalmamak mümkün değil!