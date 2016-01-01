PRENS HARRY VE MEGHAN MARKLE NİŞANLANDI



Yakında yeni bir kraliyet düğünü daha var!

Prens Harry ve Meghan Markle’ın nişanlandıkları haberi onaylandı.

Kasım ayının ilk haftalarında gerçekleşen nişan törenine dair yapılan resmi açıklama şu şekilde;

“Kraliyet Majesteleri Galler Prensi, Prens Harry’nin Meghan Markle ile nişanını duyurmaktan memnuniyet duyarız. Düğün 2018’in bahar aylarında gerçekleşecektir. Düğün günü hakkında daha ayrıntılı bilgi ise ilerleyen günlerde duyurulacaktır.”

2016 yazından beri birlikte olan çift, bu yılın başlarında ilk kez kameralar önüne el ele çıkmaya başlamışlardı. Gerçekleşecek olan düğün ve paylaşılacak kareler için şimdiden heyecanlıyız.

