PRENS LOUIS’İN İLK KARELERİ PAYLAŞILDI





@kensingtonroyal

23 Nisan’da dünyaya gelen Prens Louis’in ilk kareleri paylaşıldı.

Prenses Charlotte’un kardeşi Prens Louis ile çekilen yeni çıkan fotoğrafları insanın içini ısıtıyor adeta.

Prenses Charlotte’un üzerindeki hırka, Annie Leibovitz tarafından Kraliçe’nin 90. doğum günü için çekilen özel karelerde Prens George’un giydiği hırkayla aynı.

@kensingtonroyal

Fotoğraflar ise Kensington Sarayı’nda Cambridge Düşesi çekildi.

Prenses Charlotte ve Prens Louis’in resmi oalrak 2 Mayıs’ta çekilen 6 Mayıs tarihinde de Kensington Sarayı’nın resmi instagram hesabından paylaşılan bu özel karelerde aynı zamanda Prenses Charlotte’un üçüncü doğum günü de kutlandı.



