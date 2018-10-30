Cambridge Dükü Prens William ve Düşesi Kate Middleton, diğer kraliyet çiftleriyle kıyaslandığında kameralar önünde çok daha muhafazakâr bir ilişki sürdürüyorlar, bu beden dillerinden de çok açık bir şekilde anlaşılmakta.

Prens William ve Kate Middleton’ın uyması gereken pek çok farklı kraliyet protokolü bu durumun sebeplerinden sadece biri.

Prens William, İngiltere Kralı olma yolunda olduğu için, onun ve Middleton’ın davranışlarına, kamu önünde daha da dikkat etmeleri diğer önemli başlıklardan.

Bu durum ilişkilerine olumsuz yansımak yerine zaman zaman ortaya çıkan güçlü odaklanmayı daha da vurgulamakta.

Çeşitli vücut dili uzmanlarının yardımıyla, Kate Middleton ve Prens William’ın vücut dilinin, Meghan Markle ve Prens Harry’ninkinden nasıl farklı noktalarda şekillendiğini ve neler anlattığını paylaşıyoruz.

Prens William ve Kate Middleton’ın Beden Dili Neler Anlatıyor?

Kameralar Önünde Minimum Orada El Tutuşma

William ve Kate’in beden dilinin en ilginç parçalarından biri el ele tutuşmalarının minimum sayıda olmasıdır. Prens Harry ve Meghan Markle gibi her fırsatta el ele tutuşmayı tercih eden bir yaklaşımları bulunmamakta.

El ele tutuştukları bir fotoğrafı bulmak oldukça zor. Onlar birbirleriyle olan ilişkilerini farklı bir şekilde göstermekteler.

“Elim üzerinde”

Meghan Markle ve Prens Harry, birbirlerine kameralar önünde sıcak davranma konusunda oldukça rahat olabilirken, Kate Middleton ve Prens William’ın vücut teması her zaman için daha azdır. Prens William, eşine dokunduğu anlarda bile hep resmi bir görüntü verir.

Bu sırtından tutma şekliyle samimi bir noktada buluşmayı başarmış olmaktalar, ne dersiniz? Omuzdan tutarsa çok daha resmi bir yaklaşım olurken daha aşağısı ise fazla bir yakınlaşma belirtisi gibi durur çünkü.

Ebeveyn olarak eylemleri

Meghan Markle ve Prens Harry’in çocuklarıyla nasıl etkileşim kurduğunu görmemize biraz daha var ama Kate Middleton ve Prens William’ın beden dili bize çok ilgili ebeveyn olduklarını gösteriyor.

Ebeveynlik uzmanı Susan Constantine, verdiği demeçte, Prens William ve Kate Middleton’ın kendilerini çocuklarının hizasına getirme eğilimiyle, ebeveynlik becerilerinin büyüklüğünden bahsetmekte. “Bu duruş aradaki mesafeyi ortadan kaldırır ve dolayısıyla çocuklarıyla daha iyi iletişim kurarlar.”