Prenses Eugenie’nin Gelinliğine Dair Tüm Detaylar

 

Like
Tweet
Pin it
+1
Paylaş
Paylaş

İngiltere’nin Windsor kentinde, Prenses Eugenie arabasından dışarı çıktı ve dünyaya Peter Pilotto imzalı gelinliği ile merhaba dedi.

Ve elbette, beklenilen kadar çarpıcıydı.

Prenses Eugenie’nin omuzlarını hafif açıktan bırakan uzun kollu fildişi rengi gelinliği göz kamaştırıcı görünmekte.

1/5

Tabii ki bu görünümünü seçtiği taçla da mükemmel noktaya taşıdı.

Aksesuar cephesinde ise; Prenses Eugenie beyaz elbisesini, büyükannesi Kraliçe’den ödünç alınmış bir zümrüt damlası olan taç ve sade küpeler ile eşleştirdi.

Muhteşem gelinliği her açıdan detaylarla aşağıda görebilirsiniz.

2/5

3/5

4/5

5/5

Like
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Paylaş

İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • Prenses Eugenie 💕 #princesseugenie #royalwedding
    0
  • Prenses Eugenie’nin bugün gerçekleşecek düğün törenine; iddialı şapkalarıyla gelmeye başlayan konuklar...🌟 #princesseugenie #demimoore #livtyler #pixiegeldof #aydafieldwilliams #naomicampbell #royalfamily
    1
  • Güneşli bir cumaya eşlik eden ışıltılı adımlar ✨ #marieclairetr #friday #fridaymood 📸: @styleheroine
    0
  • Dünya Kız Çocukları Günü’nü bu şahane #TBT ile kutluyoruz ve tüm çocuklar için daha güzel bir dünya diliyoruz. #marieclairetr #urazkaygilaroglu #meliskaygılaroğlu #adakaygılaroglu #nationalgirlchildday #11ekimdünyakızçocuklarıgünü 📸: @selinsnap
    12
  • Herkese yağmurlu bir günden günaydın!☔️ #satc #sexandthecity #carriebradshaw #sarahjessicaparker #goodmorning #marieclairetr
    2
  • 19 Ekim’de vizyona girecek Ay’da İlk İnsan filminin 17 Ekim akşamı İstanbul’da gerçekleşecek IMAX ön gösterimine çift kişilik davetiye kazanmaya ne dersiniz? 🌙🎬 Toplamda 10 çifte vereceğimiz davetiye için yapmanız gerekenler çok basit; Filmde Ay’a ilk yolculuk yapan insanı canlandıran Ryan Gosling aracılığıyla, evrene iletmek istediğiniz mesajı yorumlara emoji olarak bırakın ve @marieclairetr hesabını takibe alın. 🌙 Son katılım tarihi: 15 Ekim #AydaİlkİnsanFilmi @uipturkiye #RyanGosling #FirstMan #NeilArmstrong
    126
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için