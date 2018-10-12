Prenses Eugenie’nin Gelinliğine Dair Tüm Detaylar

İngiltere’nin Windsor kentinde, Prenses Eugenie arabasından dışarı çıktı ve dünyaya Peter Pilotto imzalı gelinliği ile merhaba dedi.

Ve elbette, beklenilen kadar çarpıcıydı.

Prenses Eugenie’nin omuzlarını hafif açıktan bırakan uzun kollu fildişi rengi gelinliği göz kamaştırıcı görünmekte.

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Tabii ki bu görünümünü seçtiği taçla da mükemmel noktaya taşıdı.

Aksesuar cephesinde ise; Prenses Eugenie beyaz elbisesini, büyükannesi Kraliçe’den ödünç alınmış bir zümrüt damlası olan taç ve sade küpeler ile eşleştirdi.

Muhteşem gelinliği her açıdan detaylarla aşağıda görebilirsiniz.

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