Prenses Eugenie’nin Gelinliğinin Tasarımcısı Peter Pilotto Kimdir?

 

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Prenses Eugenie’nin gelinlik tercihi için Erdem, Burberry, Stella McCartney gibi markalar tahmin ediliyordu. Ancak Prenses şaşırttı ve düğününde Peter Pilotto etiketli bir elbise tercih etti.

Peter Pilotto markası , 2007 yılında İngiliz tasarımcı Peter Pilotto tarafından yaratılmıştır ve daha sonra ona Christopher De Vos da katılmıştır. Marka, özellikle baskı tekstil konusunda başarılarıyla bilinmekte. Pilotto, Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğrenim görmüş bir tasarımcıdır.

Prenses, gelinliğinde tül duvaktan kaçındı. Skolyoz rahatsızlığı bulunan ve daha önce operasyon da geçiren Prenses’in sağlığı ve rahatlığı için gelinliğinin sırt kısmında destek bulunmamasına karar verildi.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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