PRINCE MORUNU MAKYAJ ÇANTANIZA EKLEMENİN 7 YOLU





Purple Rain artık sadece bir şarkı değil aynı zamanda bir renk!

Pantone Color Institute (Pantone Renk Enstitüsü) geçtiğimiz yıl 57 yaşında kaybettiğimiz ikonik sanatçı Prince‘ın onuruna; Love Symbol #2 adını verdikleri rengi paletlerine ekledi. Prince’in özel yapım piyanosu ve markalaşmış renginden ilhamla yaratılan rengi bu yıl her yerde göreceğiz gibi görünüyor.



Bu rengi makyaj çantanıza nasıl ekleyeceğiniz konusunda ise önerilerimiz var! Prince morunu yansıtabileceğiniz ürünler için galerimizi gezmeye devam edebilirsiniz.

