PRIYANKA CHOPRA MENTAL SAĞLIĞINI VE FORMUNU NASIL KORUDUĞUNU AÇIKLADI





Son dönemde Quantico dizisindeki rolü ve sokak stili ile öne çıkan Priyanka Chopra; son olarak Kraliyet Düğünü’ndeki görünümü ile de sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Her daim güçlü stili ve fit görünümü ile dikkat çeken yıldız; mental ve fiziksel formunu nasıl koruduğunun sırlarını verdi.

Kendini mahrum etmiyor

Priyanka Chopra yemek yemeyi sevdiğini asla inkar etmiyor. Tabii ki favorisi Hint yemekleri olsa da; aynı zamanda Hot Dog, pizza ve burger gibi Amerikan mutfağı klasikleri de vazgeçilmezleri arasında.

Balans

Verdiği son röportajda “hayat gerçekten çok hızlı geçiyor ve kendinizi bir spor salonunda öldürmek zorunda değilsiniz” diyen Chopra; favori öğünlerini bir sanat eseri gibi görüyor ve tüm sabahlarını spor salonunda kendisini harap ederek geçirmiyor. Mantrası hayattan keyif almak ve balansı sağlamak.

Fit ve güçlü kalmak için egzersiz yapın

Aksiyon sahnelerinde dublör kullanmayan Chopra; sadece form tutmak için değil özgüvenini güçlendirmek için de spor yapıyor.

Yoga ve meditasyon

Ansiyeti ve stresle baş etme metodu meditasyon olan Chopra; aynı zamanda yoga da yapıyor. Yoga ile aynı zamanda esnekliğini güçlendirip kaslarını şekillendiriyor.

Vücudunun kontrolünü elinde tutuyor

“İnsanlar her zaman vücudunu dinlemelidir. Ama ben vücudumu dinlemiyorum. Vücudum beni dinliyor. Hasta olmak ya da düşük enerjiyle ilgili çözümüm var. Her şey zihninizde bitiyor. Mental olarak kontrolü ele almak; sağlığınız, hedefleriniz, hayat stiliniz ve balansınızı korumak için harika bir yol. ”



