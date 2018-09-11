Puma ve Neslihan Atagül Doğulu Yeni Bow Ailesini Sunar 

PUMA, bu yılın sokak stilinin kurallarını baştan yazan yeni Bow serisinin tanıtımı için Neslihan Atagül Doğulu ile kamera karşısına geçti. Global ayağında ünlü model Cara Delevingne’nin yer aldığı kampanyanın ikinci turunda da PUMA kadınının kendine ve tarzına güvenen, kendi kurallarını kendi koyan, hiçbir şeyden taviz vermeyen güçlü imajını tazeleyen Neslihan Atagül Doğulu, büyük ve havalı kurdeleleriyle dikkat çeken Bow ailesiyle Salzburg sokaklarını arşınladı.

PUMA, ilhamını cesaret ve feminenlikten alan yeni serisi Suede Bow ve Basket Bow ile spor ve modanın mükemmel birleşimini sokağa taşımaya devam ediyor. ‘Kendin olmak için sen ol, Bu Sensin!’ mesajına sadık kalan kampanyasında PUMA, sokak stilinin çizgilerini yeni sezonda da Neslihan Atagül Doğulu ile belirliyor. Avusturya’nın Salzburg şehrinde gerçekleştirilen çekimde Neslihan Atagül Doğulu’nun dinamik ve kendine güvenen stili PUMA’nın güçlü kızlar için özel olarak tasarlanan Suede Bow ve Basket Bow ayakkabıları ile buluşuyor. Kampanyanın global ayağında ise Bow ailesi Cara Delevingne tarafından temsil ediliyor.

Salzburg sokaklarında gerçekleşen fotoğraf çekiminde Neslihan Atagül Doğulu, feminen, cesur ve stil sahibi Bow ailesinin üç ana rengini koleksiyonun içinde yer alan tekstil ve aksesuar ürünleri ile tamamlıyor. Neslihan Atagül Doğulu’nun her türlü tarza ayak uyduran görünümleri, koleksiyondaki parçalarla mükemmel bir birliktelik yakalıyor. Kendine güvenen, yere sağlam basan genç kızlar için üretilen Bow ailesi, hızlı bir yaşam tarzını simgelerken güçlü bir stilin de tamamlayıcısı oluyor. İkonik Puma Suede’in yepyeni bir silüeti olan Suede Bow ve Basket Bow, topukta konumlanan büyük kurdeleleri ve yenilikçi tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Klasik Suede’nin süet dış materyaline saten fiyonk detayı eklenerek feminenleştirilen Suede Bow ve rugan dış materyale konumlanan kumaş fiyonkla güçlenen Basket Bow renk seçenekleriyle tüm PUMA mağazaları ve online mağazada satışa sunuluyor.