PUMA VE RIHANNA 2018 İLKBAHAR-YAZ SEZONUNU ATEŞLEMEYE HAZIR

FENTY PUMA BY RIHANNA KOLEKSİYONU YENİ SÜRPRİZLER VE YERÇEKİMİNE MEYDAN OKUYAN TASARIMLARLA NEW YORK’A GERİ DÖNDÜ

Rihanna son derece cesur FENTY PUMA BY RIHANNA koleksiyonu ile New York Moda Haftası’na geri döndü. Göz alıcı Park Armory’de düzenlenen defilede, pembe kumlardan oluşan tepecikler ve yerçekimine meydan okuyan motorkros yarışçıları muhteşem bir atmosfer oluşturdu. Plaj şıklığını motor sporlarının çekici tarzıyla birleştiren yeni koleksiyon, dünyanın dört bir yanından defileyi izlemek için gelen moda tutkunlarını adeta büyüledi. FENTY PUMA by RIHANNA koleksiyonu, yalnızca Rihanna ve PUMA’nın başarabileceği şekilde lüks tasarımları spor şıklığıyla birleştirerek bir kere daha moda dünyasında büyük ses getirdi.

Rihanna, “Bu koleksiyon iki dünyayı bir araya getiriyor: motorkros ve sörf. Bu iki konsepti bir araya getirmek hiç kolay değildi, ama sonunda mükemmel bir ahenk yakaladılar.” şeklinde konuştu.

Rihanna, yine FENTY PUMA by RIHANNA DNA’sına sadık kalarak, unisex tasarımlar, bol kesimler ve son derece çekici şekilde bedeni saran stilleri bir araya getirdi. Koleksiyonun önceki sezonlardan beri favori parçaları arasında yer alan bazı klasik tasarımlar, yeni sezona uygun materyal ve renklerle yeni bir soluk kazandı. Koleksiyona ait klasik eşofman takımı, neon bungee kablosu ve tüy kadar hafif kauçuk kaplı deri materyal gibi, sörf tarzından ilham alan detaylarla yeniden tasarlandı. Artık ikonik hale gelmiş ipli tayt tasarımı ise yine bungee kabloları, cesur kesimli paneller ve göz alıcı renk seçenekleriyle güncellendi. Bisiklet yaka uzun kollu t-shirt, kısa kollu t-shirt, ve kapüşonlu bol kesim sweatshirt gibi parçalar ise, Rihanna’nın daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış fotoğraflarını sıra dışı şekillerde yorumlayan baskı tasarımlarıyla dikkat çekti.

Her zaman şaşırtan ve beklenmedik yenilikler sunan koleksiyon, bu sezon ilk defa yüzme tasarımlarıyla modaseverlerin karşısına çıkıyor. Bedeni saran monokiniler ve cesur bikinler, sokak modası ve havuz partilerinin vazgeçilmezi olmak için geliyor. Yüzme modelleri, yaz sezonuna uygun Fransız kumaş kapüşonlu sweatshirtler, bol kesim desenli sweatshirtler ve basketbol şortları gibi ürünlerle mükemmel uyum sağlıyor. Koleksiyonun farklı parçalarında tekrar eden neon dokunuşlar, ıslak görünümlü jel baskılar, dalış giysilerine özgü fermuarlar ve kauçuk yama detaylar, sörf ve ekstrem su sporları kültürüne gönderme yapıyor.

PUMA’nın motor sporları tarihindeki büyük mirasına saygı duruşu gösteren Rihanna, klasik yarış kıyafetlerini podyumlara layık parçalara dönüştürürken, hafif deri, naylon ve hava alan ağ doku gibi teknik açıdan profesyonel materyalleri kullanmayı ihmal etmiyor. Damalı bayrak desenli ve sportif baskılar taşıyan profesyonel yarış kıyafetleri ve sürücü pantolonları ile, motor sporlarına ait giyim tarzı “Forever Faster”dan “Forever Fashion”a dönüşüyor.

Koleksiyonun efsane modeli Creeper da, neopren material kullanımı, yerçekimine meydan okuyan yarı şeffaf tabanı ve bungee kablosundan ilham alan bağcıklarıyla yeni bir görünüme kavuşuyor.

Ve elbette, yeni FENTY terlikler olmadan yaz gelmiş sayılmaz. 2018’de FENTY terlikler, espadril ve kombo deri-neopren neon havuz terliği olmak üzere farklı imajlara kavuşuyor. Yeşil, Siyah ve Bej olmak üzere farklı renklerde modaseverlerin karşısına çıkacak olan terlikler, sıradışı detaylarıyla şimdiden gelecek yılın favorisi olmaya hazır.

FENTY PUMA by RIHANNA İlkbahar/Yaz 2018 koleksiyonu, önümüzdeki yıl PUMA mağazaları ve seçkin satış noktalarında hayranlarıyla buluşacak.

