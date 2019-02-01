Radar: Madrid Moda Haftası İzlenimleri

Otuz yıldan fazla süredir devam eden bir etkinlik olan Madrid Moda Haftası’ndan konuk yazarımız Tuna Yılmaz’ın izlenimleri…

Bugünkü adıyla Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, İspanyol başkentinin ihtişamını, güzelliğini ve zenginliği yansıtırken doğru kararlarla profesyonel bir işin nasıl ilerleyebileceğinin de göstergesi. Pek çok açıdan İstanbul Moda Haftası’yla benzerlikler gösteren etkinlik kısa zaman önce aldığı radikal kararlarla bugün emin adımlarla yoluna devam ediyor. Örneğin tarih seçimindeki değişiklikle bugün önemli dergilerin editörlerini ve Luisaviaroma, Farfetch, Joyce, Rubaiat, Galeries La Fayatte gibi perakende devlerinin satın almacılarını ağırlayabiliyor. Ne diyelim, darısı İstanbul’un başına!



Angel Schlesser

Altı gün gibi uzun bir zaman dilimine yayılan Sonbahar/Kış 2019 Madrid Moda Haftası’nda defilelerin çoğunluğu tıpkı İstanbul’da olduğu gibi resmi mekanda gerçekleşirken (Madrid’de havanın o tarihlerde çok soğuk olması bu hep aynı yerde geçen ve sıkıcılaşabilen şovları biraz olsun affettirdi doğrusu) şehrin farklı yerlerindeki şovların sayısı da az değildi. Kendine has bir estetik, aşırı kadınsı kıyafetler ve çok iyi işçiliğin birleşimi olarak nitelendirebileceğim İspanyol modasının en iyi örnekleri ardı ardına podyumda seyirciyle buluşmuşken bana göre haftanın en iyilerini kısaca özetlemek isterim.



Agatha Ruiz de la Prada

Her daim çarpıcı ve neşeli işleriyle hatırlanan ve ünü İspanya sınırlarını çoktan aşmış bir kaç tasarımcıdan biri olan Agatha Ruiz de la Prada’nın koleksiyonu tam bir renk patlamasıydı. Çocuksu ve hatta gülünçleşebilen bir yapıdaki kıyafetlerin form olarak enteresanlığının yanında işlev anlamındaki zayıflığı markanın şovdan sonra raflara ne koyacağı konusunda merak uyandırıyordu.



Agatha Ruiz de la Prada

Yine de çılgınlığı ve yaratıcılığına ket koymayan de la Prada’yı değişmeyen duruşundan dolayı tebrik etmek gerek.

İç çamaşırlarıyla ünlü Andres Sarda, on iki burçtan ilhamla hazırladığı koleksiyonunda eski günlerinin ışıltısından yoksun kalsa da yine çarpıcı ve seksi olabilmeyi başarmıştı. Tüm haftanın ünlüler açısından en zengin şovunun sahibi Pedro del Hierro’ysa hazır giyim konusuna iddialıydı.



Pedro del Hierro

Tamamen ticari olsa da estetik ve zerafet açısından büyük beğeni alan ve satış konusunda çok başarılı olacağı belli olan koleksiyonu Mark Vanderloo’nun da dahil olduğu önemli bir model kadrosu tanıttı.



Pedro del Hierro

Bana göre haftanın en iyi iki koleksiyonundan ilki Brain & Beast’ten geldi. Sokak giyimi ve sanatla harmanlanan marka hem yaratıcı bir styling sundu seyirciye hem de diğer şovlardan çok daha farklı, hatta performansa yakın bir üslupla tanıttı kıyafetlerini.



Brain & Beast

Tekstil üretiminden kaynaklanan hazır giyime odaklı Madrid’de böylesi nefes açıcı bir marka ve koleksiyon görmek gerçekten büyük bir mutluluktu diyebilirim.



Brain & Beast

Diğer en iyi şovsa Angel Schlesser’ındı. Sadelik ve zerafeti mimari kalıplar ve formlarla harmanlayan Schlesser’ın tek yanlışı kullandığı ayakkabılardı!



Angel Schlesser

Benim dört günde toplam yirmi yedi şov seyrettiğim Mercedes-Benz Fashion Week bu şekilde devam ederse adını büyük 4’lerden sonra ilk akla gelen moda haftası haline getirecek gibi görünüyor. Güzel Madrid’in muhteşem insanlarının daha da çekici hale getirdiği bu moda haftasını bakalım gelecek edisyonlarda neler bekliyor…