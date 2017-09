RADISSON BLU’NUN “SOMETHING BLU” DÜĞÜN KONSEPTİ İLE HAYALLERDEKİ DÜĞÜNLER GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR

Düğünler; Çiftlerin yaşamlarındaki en özel günlerden biri. Radisson Blu Hotel Istanbul Asia’nın evlenecek çiftlere tam istedikleri gibi bir düğün planlamalarına olanak sağlayan ‘Something Blu’ konseptiyle bir düğün tam da çiftlerin hayallerindeki gibi olabilir.

Profesyonel düğün uzmanları, her aşamada ve her detayda çiftlerin istedikleri düğünü düzenlemek için özenle oluşturulan menülerden, farklı düğün konseptlere uzanan bir yelpazede uzmanlıklarını sunuyor. Something Blu düğün konsepti, ilham veren yaklaşımlarıyla çiftlerin düğünleri için hayal ettikleri her şeyi gerçeğe dönüştürüyor. Romantik, sofistike ya da farklı her tarzda düğün için mükemmel planlamayla en ince detaylarda titiz uygulamalar sunan uzman ekiplere emanet edilen organizasyonda, düğün sahipleri hiçbir şeyle ilgilenmeye gerek duymadan davetlilerle birlikte yaşamlarının bu en özel gününün keyfini çıkarıyor.

Kişiye özel paketler sunan Radisson Blu’nun Something Blu konseptinde düğün yemeği menüleri Radisson Blu’nun şefleriyle birlikte her bir detay dikkate alınarak hazırlanıyor. En kaliteli, mevsiminde taze ürünlerle ve dengeli bir şekilde oluşturulan menüler sade ama sofistike bir lezzet sunuyor.

Radisson Blu’nun Something Blu düğün konseptinin masallardaki bir düğüne dönüştüğü mekanlardan biri de Radisson Blu Hotel Istanbul Asia. İş merkezlerine yakın konumu, gün ışığı alan ferah toplantı odaları ve Balo Salonu ile Radisson Blu Hotel, İstanbul Asia Anadolu yakasında ideal bir oteldir. Otelde toplantı ve etkinlikler için 12 ayrı toplantı odası ve 411 metrekare büyüklüğünde Balo Salonu bulunmaktadır. Otel yaz ayları boyunca havuz başı etkinlikleri için 200 kişilik kapasitesi ile hizmet vermektedir. Deneyimli mutfak ekibinin hazırladığı etkinlik menüleri, teknolojik anlamda tam donanımlı toplantı salonları ve profesyonel ekibi ile toplantılarınızda Radisson Blu farkını Asia’da yaşayın.