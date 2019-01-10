Rami Malek ve Lucy Boyntonve’nin Romantik Akşam Yemeği

37 yaşındaki oyuncu Rami Malek ile 24 yaşındaki oyuncu Lucy Boyntonve, son zamanlarda aşklarıyla kalpleri eriten çiftlerden.

Bohemian Rhapsody filminin setinde başlayan aşklarını geçtiğimiz günlerde el ele katıldıkları 76. Altın Küre Ödülleri’nde de gözler önüne seren ikilinin stil sahibi görünümleri de aşklarındaki uyumu yansıtmakta.

Los Angeles’ta bir akşam yemeği çıkışı oldukça mutlu bir şekilde kameralara poz veren çift, önümüzdeki günlerde de gözde çift olarak daha çok karşımıza çıkacağa benziyor.