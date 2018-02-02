REESE WITHHERSPOON’UN MODEL KIZI AVA İLE TANIŞIN





Ünlü oyuncu Reese Witherspoon’ın 18 yaşındaki kızı Ava Phillipe model olarak karşımızda!

Reese Witherspoon’ın, Ryan Phillipe ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Ava, Rodarte markasının Sonbahar / Kış 2018 koleksiyon çekiminde göz kamaştırıyor adeta.

Phillipe, kırmızı çiçekli detayları olan pembe bir elbise ve görünümünü tamamlayan aksesuarlarla karşımıza çıkarken, bu çekimden sonra ise modellik kariyerine devam edip etmeyeceğini merakla bekliyoruz. P



