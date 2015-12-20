RENKLİ KAPATICILARI DOĞRU KULLANMANIN SIRLARI



Bu rengârenk minik tüpler, aslında birer mucize niteliğinde. Şimdi aklınızdan eminiz şu geçiyordur; “Bu mavi, yeşil ve sarı kremleri gerçekten yüzümüze mi süreceğiz?” Evet, aynen öyle! Hem de bunun sonucunda

bölgesel kızarıklıklarınız, mor halkalarınız ve sivilce izleriniz yok olacak. Yerlerine güzel gölgeler, aydınlık alanlar ve enerjik görünen bir cilt gelecek. Peki, nasıl? Aslında çok temel bir bilgi olan renk teorisiyle…

Bazı renkler, karıştığında birbirinin etkisini yok ederek, ortaya yeni bir renk çıkarır. Bu rengin de farklı etkileri vardır. Ya da tam tersi saf hâllerinde var olmayan bir etkiyi, üst üste geldiğinde ortaya çıkan yeni renkte görürsünüz. Dolayısıyla bu teoriyi niye makyajda uygulamayalım?