REVLON YENİ MARKA ELÇİSİNİ SUNAR: GAL GADOT





Revlon’un Yeni Marka Elçisi Gal Gadot kadınlara ilham vermeyi amaçlayan “Live Boldly” kampanyasının da marka yüzü oldu…

Revlon’un yeni marka elçisi Gal Gadot, kadınların tutkularını, gücünü, iyimserliğini ve stilini ifade etmesine ilham olmayı amaçlayan “Live Boldy” kampanyasının da yüzü oldu.

Kısa bir süre sonra lansmanı gerçekleşecek “Live Boldy”(Cesur Yaşa) kampanyası farklı kültür ve yaşam tarzı olan kadınların bir araya gelmelerinden ve bu oluşumdan ortaya çıkan güçlü söylemleri, deneyimleri ve güzelliğin farklı yönlerini bizlere gösterecek.

Bir oyuncu, eş, anne, eski asker ve aynı zamanda kuvvetli bir kadın hakları savunucusu olan Gal Gadot, Revlon marka yüzü olarak bu kampanyanın kendi için önemini şöyle söylüyor; “Revlon ikonik, çığır açan ve kadınların şampiyonu olan bir marka ve ben de bu ailenin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Şu anda Revlon’un da kutladığı, kadınların gücünün takdir edilmeye başlandığı kültürel bir değişim yaşanıyor. Ben de bu muhteşem değişimin bir parçası olmaktan ötürü gururluyum.’’

Ocak 2018 itibariyle Revlon ile medyada yer almaya başlayacak olan Gal Gadot’a, önümüzdeki aylarda cesurca yaşamayı güçlü bir şekilde temsil ederek Live Boldly kampanyasına destek verecek dört farklı marka yüzü daha katılacak.

Revlon, Türkiye’de sadece Watsons mağazalarında ve watsons.com.tr’de.

