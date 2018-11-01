Richmond Nua Wellness İle Spa’da Konfor Alanınız Genişliyor

 

Like
Tweet
Pin it
+1
Paylaş
Paylaş

Orman ve göl manzarasının kesiştiği Sapanca Gölü kıyısında yer alan, Türkiye’nin ilk ve tek destinasyon Spa’sı, ödüllü Richmond Nua Wellness – Spa, İtalyan kozmetik devi Davines Village çatısı altındaki cilt bakım ürünü markası Comfort Zone ile işbirliği yaptı.

Richmond Nua Wellness – Spa, cilt sağlığı ve canlılığını hedefleyen Comfort Zone ürünlerini, yüz & vücut bakımlarında ve masajlarında kullanmaya başladı. Comfort Zone ayrıca Nua Shop’ta satışta.

Richmond International Kreatif Direktörü Belgin Aksoy işbirliğine dair duygularını paylaştı:

“Sevgili Davide ile olan arkadaşlığımız 12 yıl öncesine dayanıyor. Kendisinin hem birey hem de marka olarak, çevreye gösterdiği duyarlılığını, sürdürülebilir güzellik üzerine olan çalışmalarını, çocuğu gibi ihtimam gösterdiği Comfort Zone markasının yıllar içinde artarak devam eden başarısını, bir wellness aktivisti ve içeriği temiz ürün kullanma konusunda çok hassas bir tüketici olarak hayranlıkla izledim. Richmond Nua olarak, misafirlerimizi Comfort Zone ürünleriye tanıştırmak için sabırsızlanıyoruz.”

1997 yılında İtalya’nın Parma şehrinde eczacı ve kimyager Dr. Davide Bolatti tarafından kurulan Comfort Zone, beden ve ruh sağlığı üzerine yoğunlaşan, silikon, paraben, yapay renklendirici ve mineral yağlar içermeyen, vegan ürünleriyle ödüllü bir spa markası. 2016 yılından beri sergilediği üst düzey standartlarda sosyal ve çevresel performansı ve transparanlığı ile B Certificate sahibi olan Comfort Zone, günümüzde sürdürülebilir güzelliğe yeni bir yaklaşım sunan Davines Village çatısı altında yeniliklere imza atmaya devam ediyor.

Richmond Nua Wellness – Spa’da Comfort Zone ürünleri ile hem bedeninizi hem ruhunuzu besleyin.

Like
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Paylaş

1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • Doğum günün kutlu olsun @onanarzum 💐💛 #arzumonan #hbday #happybirthday
    7
  • Royal Tour’a devam eden Meghan Markle ve Prens Harry’nin doğadaki yürüyüşünden keyifli anlar...🌳Siz de hafta sonunu doğada bir yürüyüşle geçirmek istediğiniz arkadaşınızı etiketleyin!🌿 #meghanmarkle #princeharry #royaltour #kensingtonpalace #treewalk ##marieclairetr
    7
  • Marie Claire 30 yaşında!🎉 Bu özel sayının kapak yıldızı ise; güzelliği ve yüksek enerjisiyle Burcu Biricik. 30. yaşımızı kutladığımız kasım sayımız çok yakında tüm bayilerde. Kaçırmayın! #marieclairetr #burcubiricik #bakmaoku #hepbenimle @burcubiricik @handetokmak Röportaj: @gozdeeyibilir Fotoğraflar: @koraybirand Moda Editörü: @ceylanatinc Fotoğraf Asistanları: @sonertunca @mertabedan @baristeksan Moda Editörü Asistanları: @atahankucukatalay @aydinsiila Saç: @ibrahimzengin Saç Asistanı: @aykutykaya Makyaj: @ecekaragulle_ Makyaj Asistanı: @cireneroz Prodüksiyon Amiri: @gunkutaltun
    17
  • El ele, gönül gönüle biz bu topraklara vurgunuz. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimizin 95. yılı kutlu olsun. #CumhuriyeteVurgunuz #Repost from @sabanciholding
    0
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. 🇹🇷 #marieclairetr #29ekimcumhuriyetbayramı
    1
  • Sandra Bullock’un Christian Louboutin ayakkabılarının başrolde olduğu güçlü ve şık görünümüne bayıldık!💥 #sandrabullock #christianlouboutin #streetstyle #sundayfunday #marieclairetr
    8
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için