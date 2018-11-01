Richmond Nua Wellness İle Spa’da Konfor Alanınız Genişliyor

Orman ve göl manzarasının kesiştiği Sapanca Gölü kıyısında yer alan, Türkiye’nin ilk ve tek destinasyon Spa’sı, ödüllü Richmond Nua Wellness – Spa, İtalyan kozmetik devi Davines Village çatısı altındaki cilt bakım ürünü markası Comfort Zone ile işbirliği yaptı.

Richmond Nua Wellness – Spa, cilt sağlığı ve canlılığını hedefleyen Comfort Zone ürünlerini, yüz & vücut bakımlarında ve masajlarında kullanmaya başladı. Comfort Zone ayrıca Nua Shop’ta satışta.

Richmond International Kreatif Direktörü Belgin Aksoy işbirliğine dair duygularını paylaştı:

“Sevgili Davide ile olan arkadaşlığımız 12 yıl öncesine dayanıyor. Kendisinin hem birey hem de marka olarak, çevreye gösterdiği duyarlılığını, sürdürülebilir güzellik üzerine olan çalışmalarını, çocuğu gibi ihtimam gösterdiği Comfort Zone markasının yıllar içinde artarak devam eden başarısını, bir wellness aktivisti ve içeriği temiz ürün kullanma konusunda çok hassas bir tüketici olarak hayranlıkla izledim. Richmond Nua olarak, misafirlerimizi Comfort Zone ürünleriye tanıştırmak için sabırsızlanıyoruz.”

1997 yılında İtalya’nın Parma şehrinde eczacı ve kimyager Dr. Davide Bolatti tarafından kurulan Comfort Zone, beden ve ruh sağlığı üzerine yoğunlaşan, silikon, paraben, yapay renklendirici ve mineral yağlar içermeyen, vegan ürünleriyle ödüllü bir spa markası. 2016 yılından beri sergilediği üst düzey standartlarda sosyal ve çevresel performansı ve transparanlığı ile B Certificate sahibi olan Comfort Zone, günümüzde sürdürülebilir güzelliğe yeni bir yaklaşım sunan Davines Village çatısı altında yeniliklere imza atmaya devam ediyor.

Richmond Nua Wellness – Spa’da Comfort Zone ürünleri ile hem bedeninizi hem ruhunuzu besleyin.