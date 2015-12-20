RIHANNA YENİ SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ





Chris Brown ile uzun ve çalkantılı bir ilişki yaşadıktan sonra adı uzun süredir ciddi bir ilişkide yer almayan Rihanna, geçtiğimiz gün İngiliz Daily Mail gazetesi tarafından yeni sevgilisiyle görüntülendi.

Fotoğraflar: DailyMail

İtalya’da tatil yapan ve havuzda şampanya yudumlarken görüntülenen çiftin ilişkisinin oldukça ciddi olduğu konuşuluyor.

Rihanna’nın yeni aşkı Suudi Arabistanlı genç işadamı Hassan Jameel ülkesinde, Japon otomotiv devi Toyota’nın distribütörlüğünü yürütüyor. Jameel’in önceki sevgilisi ise ünlü süpermodel Naomi Campbell’dı.

Çifte yakın bir kaynak ise ikilinin ilişkilerinin uzun süredir devam ettiğini ve birbirlerine aşık olduklarını; ilişkilerini mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşadıklarını belirtti.



