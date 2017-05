RIHANNA’DAN SÜRPRİZ SİNEMA PROJESİ

Twitter’da kurulan bir hayal gerçek oldu; Rihanna ve Oscar ödüllü Lupita Nyong’o, Ava DuVernay’in yöneteceği filmde başrolleri paylaşacak. Issa Rae’nin senaryosunu yazacağı filmin çıkış noktası ise bir Tumblr postuna dayanıyor.

Kullanıcı adı elizabitchtaylor olan bir hayran 2015 yılında Rihanna ve Nyong’o’nun bir defilede yan yana oturduğu kareyi paylaşıp ” Rihanna’nın esas hırsız ve lider, Nyong’o’nun ise dahi bir hacker’ı canlandırdığı bir soygun filminde oynuyor gibiler” notunu ekliyor.

Nisan ayında fotoğraf ve not Twitter’da @blaquepink isimli bir kullanıcı tarafından tekrar paylaşılıyor.

Zincir tabii ki bununla son bulmuyor. Fotoğrafın bir sonraki durağı bir Rihanna fanı olan @1800SADGAL isimli kullanıcı oluyor. Bu kullanıcı da “Rihanna muhtemelen beyaz zengin adamları dolandırıyor ve bu sırada en büyük yardımcısı da bir bilgisayar dahisi olan Lupita” şeklinde yazarak bir internet sohbetini daha da ileri noktaya taşıyor.

Söz konusu tweet zamanla daha çok trafik aldıkça sonunda Lupita’nın dikkatini çekti. Birbirlerini tweet’e etiketleyen iki yıldız da “sen varsan ben de varım” diyerek yapımcılara göz kırpmıştı.

Daha sonrasında tweet’i gören isimlerden biri olan ödüllü yönetmen Ava DuVernay; projeyi hayata geçirmeye karar verdi. Netflix’te yayınlanacak olan film için şimdiden çok heyecanlıyız.

Hayranlar filmin sonunun Rihanna’nın geçtiğimiz günlerde sergilediği Cannes Film Festivali 2017 kırmızı halısındaki gibi olmasında ise hemfikir.

This looks like the end of that Rihanna x Lupita scammer movie and im so into it 😭👏👏👏 pic.twitter.com/PQTA4keykH

— Sana chijeukimbap (@AFangirlPotato) 19 Mayıs 2017