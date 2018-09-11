Rihanna’nın Makyaj Markası Fenty Beauty Artık Türkiye’de ve Sadece Sephora’da!

Müzik, moda ve güzellik ikonu Rihanna’nın kozmetik markası Fenty Beauty, Türkiye’de Sephora’lar da makyaj tutkunlarının beğenisine sunuluyor.

Rihanna’nın kozmetik markası Fenty Beauty’nin ürünleri, fark yaratan ambalaj tasarımları, evrensel tonları, ışıltılı pigmentleri ve hafif yapısıyla dikkat çekiyor.

Kısa sürede tüm dünyada ses getiren marka, Eylül ayında Türkiye’de ilk kez Sephora mağazalarında kozmetik tutkunları buluşuyor.

Rihanna’nın her cilt ve renk tipine uygun olarak hazırladığı koleksiyonda, 40 farklı tonda fondöten, transparan pudra, far, aydınlatıcı,eyeliner, kontür için kullanılabilecek stick ürünler, makyaj fırçaları, dudak parlatıcıları, bazlar, yağ emici kağıt ve bir de makyaj süngeri yer alıyor.

Bal peteğinden ilham alınan ve mıknatıslı hegzagonal formda tasarlanmış ambalajları ile ürünler birbirine kenetlenebiliyor. Bu özelliği sayesinde de taşıma ve kullanım konforu sağlıyor.