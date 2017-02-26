ROCK’IN DEVLERİNDEN YENİLERE DESTEK!



“Tolga Akyıldız’la Açık Sahne 13’üncü kez gerçekleşiyor!”



3 Mart Cuma Akşamı; müzik sektörünün önde gelen isimlerinden Gazeteci Tolga Akyıldız, garajistanbul’da gerçekleştireceği “Açık Sahne” etkinliğinde 13’üncü kez ünlü isimleri ağırlıyor. Açık Sahne’de bu kez Barış Manço’nun kurucusu olduğu ve kısa süre önce Bulutsuzluk Özlemi’nden tanıdığımız Akın Eldes’i kadrosuna katan KURTALAN EKSPRES; onların sahnesine konuk olup sürpriz şarkılar söyleyecek olan Türk pop ve rock dünyasının ‘sert’ kadını SEYYAL TANER; yakın geçmişte uzun bir aradan sonra bir araya gelerek müthiş bir albüm yapan MAVİSAKAL; Pentagram’dan tanıdığımız, daha sonra solo albümleriyle gönlümüze taht kuran OGÜN SANLISOY; Yavuz Çetin’le birlikte kurdukları Blue Blues Band döneminden beri hayranlıkla dinlediğimiz BATU MUTLUGİL ve oğlu Duman’dan BATUHAN MUTLUGİL gibi önemli isimler yer alıyor.

Açık Sahne’yi yeni, yetenekli isimlere ve geceye katılımlarıyla onlara görünürlük sağlayan ünlü grup ve müzisyenlere açan Tolga Akyıldız konuklarına yine unutulmaz bir müzik gecesi yaşatacak.

Uzun süredir şarkılarıyla Youtube ‘da ses getiren TENEKE TRAMPET ve BÜYÜK BİRADER; ‘Yoksun’ adlı şarkısıyla milyonlarca tıklanıp fenomene dönüşen NAZ ÖLÇAL; Sofar İstanbul performansı ve Ayşe Saran’la açtıkları ‘Sing Everywhere’ adlı Instagram hesabıyla ilk albümüne hazırlanan GÖZDE ÖNEY; yeni teklisini henüz çıkaran EVREN UYSAL ve Bedük prodüktörlüğünde ilk şarkılarını yapan ONYEDİ’nin performanslarını izlemek için 3 Mart Cuma Akşamı garajistanbul’da buluşalım.

Çünkü #açıksahne ‘de #müzikbirleştirir …

