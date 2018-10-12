Oscar adaylığı bulunan ve birbirinden etkileyici rollerde izlediğimiz genç oyuncu Rooney Mara; kırmızı halı stilleri ve güzellik görünümleri ile de ilham kaynaklarımız arasında.
İşte Rooney Mara’nın büyüleyici güzelliğinin ardındaki favori ürünleri:
CİLT
“Cildim iyi ama bu tamamen genlerim ve hayat tarzım ile ilgili. Veganım, glutensiz besleniyorum, alkol kullanmıyorum ve çok fazla uyuyorum.”
Yüz yıkama: Tammy Fender Cleansing Milk.
Yüz nemlendiricisi: Carasoin Cold Fusion Intense Moisture.“Genelde buzdolabında tutuyorum, yüze sürdüğünüzde eriyor…”
Güneş koruma: Actinica. “İsviçre’den geliyor. İsterseniz güneşin altında saatlerce yatın, bir ton değişim bile göremeyeceksiniz.”
MAKYAJ & SAÇ
“Aslında çok fazla makyaj yapmıyorum. Kaşlarım, önemsediğim tek nokta.”
Kaşlar: “Onları genelde boyuyorum.”
Ruj: “Gerçekten koyu renk rujlara bayılıyorum. 90’ların gotik etkisini taşıyan her şeye varım. Koyu mürdüm tonlarını seviyorum.”
Oje: Essie Wicked.
Şampuan: Virtue. “Saçım pek çok şey yaşadı ama bu ürünleri kullandıktan sonra kendilerine geldiklerini düşünüyorum. Cruelty Free olmaları da beni ayrıca mutlu ediyor.”
Güzellik ikonu: Jane Goodall. “Doğal bir güzellik ve güzel bir insan.”
BESLENME
“7 yıldır veganım ama küçüklüğümden beri zaten vejetaryendim. Bunun sağlığınız için daha iyi olduğuna inanıyorum.”
Favori yemeği: Meyveler ve sebzeler.Fruits and vegetables.
Favori kaçamağı:Buzlu yoğurda dayanamıyor.
Favori içeceği: Kombucha.
Egzersiz: Yürüyüş, sıcak yoga, Pilates ve yoga.
Vazgeçilmesi: Vedic meditasoyon.
PARFÜM
“Kokular konusunda çok hassas hislerim var. Çoğu güçlü kokan koku beni boğuyor ve duygu karmaşası yaratıyor.”
İmza Koku: Givenchy L’Interdit. “Daha karanlık ve toprağa ait kokuları seviyorum.Ayrıca yasemine bayılırım!”