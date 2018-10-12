Oscar adaylığı bulunan ve birbirinden etkileyici rollerde izlediğimiz genç oyuncu Rooney Mara; kırmızı halı stilleri ve güzellik görünümleri ile de ilham kaynaklarımız arasında.

İşte Rooney Mara’nın büyüleyici güzelliğinin ardındaki favori ürünleri:

CİLT

“Cildim iyi ama bu tamamen genlerim ve hayat tarzım ile ilgili. Veganım, glutensiz besleniyorum, alkol kullanmıyorum ve çok fazla uyuyorum.”

Yüz yıkama: Tammy Fender Cleansing Milk.

Yüz nemlendiricisi: Carasoin Cold Fusion Intense Moisture.“Genelde buzdolabında tutuyorum, yüze sürdüğünüzde eriyor…”

Güneş koruma: Actinica. “İsviçre’den geliyor. İsterseniz güneşin altında saatlerce yatın, bir ton değişim bile göremeyeceksiniz.”

MAKYAJ & SAÇ

“Aslında çok fazla makyaj yapmıyorum. Kaşlarım, önemsediğim tek nokta.”

Kaşlar: “Onları genelde boyuyorum.”

Ruj: “Gerçekten koyu renk rujlara bayılıyorum. 90’ların gotik etkisini taşıyan her şeye varım. Koyu mürdüm tonlarını seviyorum.”

Oje: Essie Wicked.

Şampuan: Virtue. “Saçım pek çok şey yaşadı ama bu ürünleri kullandıktan sonra kendilerine geldiklerini düşünüyorum. Cruelty Free olmaları da beni ayrıca mutlu ediyor.”

Güzellik ikonu: Jane Goodall. “Doğal bir güzellik ve güzel bir insan.”

BESLENME

“7 yıldır veganım ama küçüklüğümden beri zaten vejetaryendim. Bunun sağlığınız için daha iyi olduğuna inanıyorum.”

Favori yemeği: Meyveler ve sebzeler.Fruits and vegetables.

Favori kaçamağı:Buzlu yoğurda dayanamıyor.

Favori içeceği: Kombucha.

Egzersiz: Yürüyüş, sıcak yoga, Pilates ve yoga.

Vazgeçilmesi: Vedic meditasoyon.

PARFÜM

“Kokular konusunda çok hassas hislerim var. Çoğu güçlü kokan koku beni boğuyor ve duygu karmaşası yaratıyor.”

İmza Koku: Givenchy L’Interdit. “Daha karanlık ve toprağa ait kokuları seviyorum.Ayrıca yasemine bayılırım!”