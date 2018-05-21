ROSIE HUNTINGTON-WHITELEY DE KOZMETİK MARKASI ÇIKARIYOR





Sonunda beklenen an geldi! Stili ve güzellik görünümlerine hayran olduğumuz Rosie Huntington-Whiteley de kendisine ait kozmetik markasıyla karşımıza gelecek!

Rosie Inc. adını verdiği markası için ayrı bir Instagram hesabı da açan Whiteley’nin koleksiyonunun tonlarını şimdiden öngörebiliyoruz.

Daha öncesinde yüzü olduğu Marks & Spencer markası için de Rosie for Autograph adında parfümden kozmetiğe geniş çaplı bir koleksiyon yapan Whiteley; Caudalie ve ModelCo gibi markaların da güzellik elçisi olmuştu.

Promo karesindeki taze pembe yanakları, soft göz makyajı ve mat nude ruju; ünlü İngiliz makyaj artisti Katie Jane Hughes’ın eseri. Koleksiyonu merakla bekliyoruz!



