ROSIE HUNTINGTON-WHITELEY DE KOZMETİK MARKASI ÇIKARIYOR

Müşra Demir - MAY 22, 2018 SALı


Sonunda beklenen an geldi! Stili ve güzellik görünümlerine hayran olduğumuz Rosie Huntington-Whiteley de kendisine ait kozmetik markasıyla karşımıza gelecek!

Rosie Inc. adını verdiği markası için ayrı bir Instagram hesabı da açan Whiteley’nin koleksiyonunun tonlarını şimdiden öngörebiliyoruz.

Daha öncesinde yüzü olduğu Marks & Spencer markası için de Rosie for Autograph  adında parfümden kozmetiğe geniş çaplı bir koleksiyon yapan Whiteley;  Caudalie ve ModelCo gibi markaların da güzellik elçisi olmuştu.

Promo karesindeki taze pembe yanakları, soft göz makyajı ve mat nude ruju; ünlü İngiliz makyaj artisti Katie Jane Hughes’ın eseri. Koleksiyonu merakla bekliyoruz!

@roseinc ❣❣❣ @rosiehw Photo: @kaizfeng Hair: @cwoodhair Makeup: @katiejanehughes #roseinc

Katie Jane Hughes (@katiejanehughes)’in paylaştığı bir gönderi ()


Müşra Demir

 

 

 

 