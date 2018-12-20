Rosie Huntington-Whiteley ve Jason Statham Evleniyor Mu?

Rosie Huntington-Whiteley ve Jason Statham’ın yapacakları konuşulan düğünlerinden yeni dedikodular var.



18 aylık bir erkek bebekleri olan ve sekiz yıldır birlikteliklerini sürdüren Rosie Huntington-Whiteley ve Jason Statham’ın yılbaşında yapacakları söylenen düğünleriyle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

31 yaşındaki model ve 51 yaşındaki aktör, 2010 yılından beri birlikte, yoğun iş tempolarından ötürü de düğün planlarını yıllarca erteledi.

Ünlü model daha önce yaptığı açıklamalarında, “Düğün planı için kesinlikle konuşuyoruz, bebeğimiz büyüdüğünde bunu yapmanın kesinlikle çok eğlenceli olacağını düşünüyoruz.” şeklinde düşüncelerini belirtmişti.

Çiftin, yılbaşında görkemli bir törenle evlenecekleri haberlerinin, Rosie Huntington-Whiteley tarafından hızlıca yalanlandığını belirtelim. Çıkan dedikodulara da şaşırdığını belirtiyor.

Tabii bu yalanlama stratejik bir inkar da olabilir. Yabancı basının ısrarla üzerinde durduğu son durum özetle şöyle; bu düğün, çiftin Hollywood Hills’teki evlerinde düzenlenecek. İnkarın sebebi de, düğün hazırlıklarını rahatça yapabilmek olduğu yönünde.

Rosie Huntington-Whiteley’in gelinliğinin de Givenchy imzalı olacağı yüksek ihtimal olarak görülenlerden. Diğer alternatifler arasında ise Ralph Lauren ve Versace yer alıyor.

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