Rosie Huntington-Whiteley ve Jason Statham Evleniyor Mu?

 

Like
Tweet
Pin it
+1
Paylaş
Paylaş

Rosie Huntington-Whiteley ve Jason Statham’ın yapacakları konuşulan düğünlerinden yeni dedikodular var. 

18 aylık bir erkek bebekleri olan ve sekiz yıldır birlikteliklerini sürdüren Rosie Huntington-Whiteley ve Jason Statham’ın yılbaşında yapacakları söylenen düğünleriyle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

31 yaşındaki model ve 51 yaşındaki aktör, 2010 yılından beri birlikte, yoğun iş tempolarından ötürü de düğün planlarını yıllarca erteledi.

View this post on Instagram

working mum ❤️

A post shared by Rosie HW (@rosiehw) on

Ünlü model daha önce yaptığı açıklamalarında, “Düğün planı için kesinlikle konuşuyoruz, bebeğimiz büyüdüğünde bunu yapmanın kesinlikle çok eğlenceli olacağını düşünüyoruz.” şeklinde düşüncelerini belirtmişti.

Çiftin, yılbaşında görkemli bir törenle evlenecekleri haberlerinin, Rosie Huntington-Whiteley tarafından hızlıca yalanlandığını belirtelim. Çıkan dedikodulara da şaşırdığını belirtiyor.

Tabii bu yalanlama stratejik bir inkar da olabilir. Yabancı basının ısrarla üzerinde durduğu son durum özetle şöyle; bu düğün, çiftin Hollywood Hills’teki evlerinde düzenlenecek. İnkarın sebebi de, düğün hazırlıklarını rahatça yapabilmek olduğu yönünde. 

View this post on Instagram

ride or die for life ❤️

A post shared by Rosie HW (@rosiehw) on

Rosie Huntington-Whiteley’in gelinliğinin de Givenchy imzalı olacağı yüksek ihtimal olarak görülenlerden. Diğer alternatifler arasında ise Ralph Lauren ve Versace yer alıyor.

.

Like
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Paylaş

İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • Hafta sonunu büyük bir sabırla bekleyenler? #marieclairetr #ladydiana
    1
  • “Set adabını, ilişkilerini, sevgisini, saygısını ve vicdanımı İkinci Bahar ile kazandığımı düşünüyorum.” 🎬 Ozan Güven, Marie Claire Man’in yeni sayısında, tam karşınızda. Tüm bayilerde bulabilirsiniz❗️ #marieclairetr #mcman #OzanGüven @ozan.guven @handetokmak Röportaj: @selenmecoglu Fotoğraflar: @emreguven Moda Editörü: @tugceulkumen Saç: @yasarertemm Makyaj: @cigdemyener Fotoğraf Asistanı: @barbaroscangurgel Moda Editörü Asistanı: #NazDuru
    15
  • Meghan Markle’ın kış stili için ilham verici görünümü. 🤰🏻🌺 #marieclairetr #meghanmarkle
    13
  • Sandra Bullock, başrolünde yer aldığı Bird Box filminin galasında göz kamaştırıcı görünüyor. ✨✨ Josh Malerman’ın romanından uyarlanan bu gerilim filmi, 21 Aralık tarihinde Netflix’te yayında olacak. #marieclairetr #sandrabullock #birdbox
    3
  • Güçlü, yalın ve biraz da nostaljik... Sezonun dikkat çeken deri çantaları aralık sayımızda! 👜👝 #marieclairetr #bakmaoku Fotoğraflar: Nacho Alegre Prodüksiyon: Nicolas Mur Moda Editörü: Axelle Cornaille
    3
  • Haftaya; Candice Swanepoel ve oğlu Ariel’in bu sevimli karesi ile başlıyoruz!👼🏻Günaydın!💓 #candiceswanepoel #vsfs #victoriassecret #goodmorning #monday #marieclairetr
    9
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için