ROSIE HUNTINGTON-WHITELEY VE VICTORIA BECKHAM’IN FAVORİ NEMLENDİRİCİSİ İLE TANIŞIN

Sık sık pek çok ürünü deneyip kendi rutinlerine bağlı kalan ünlü yıldızları; söz konusu cilt bakım ürünleri olduğunda dinlememiz gerektiği bir gerçek. Özellikle sürekli göz önünde oldukları düşünüldüğünde; hangisinin önerisi dikkate alınmalı, karar verebiliyorsunuz. Ayrıca sektörün en iyi makyaj artisti ve estetisyenleri/cilt uzmanları ile çalışıp tavsiyeler aldıkları da birer gerçek.

İşte ciltlerine hayran olduğumuz iki isim; Rosie Huntington-Whiteley ve Victoria Beckham‘ın favori nemlendiricisi ile tanışın. Bu tamamen doğal içerikli nemlendiricisinin fanları arasında üstelik Adele, Julia Roberts ve Rihanna gibi isimler de var.

Weleda Skin Food adlı drugstore nemlendirici, 100% natural içeriğe sahip. Hercai Menekşe ve biberiye yaprakları; doğal antiseptik nitelikleri nedeniyle egzama ve akneye meyilli ciltler için de oldukça yararlı. Organik ayçiçeği tohumu yağı yağ asitleri sayesinde cilde dolgun bir etki verirken; E vitamini ile teni sakinleştiriyor. Badem yağı ise ekstra yumuşak bir etki bırakıyor.

Rosie Huntington-Whitely’nin Instagram hesabından da paylaştığı bu ürün; sadece yüz değil el ve ayak kremi olarak da kullanılabiliyor.

Bu şekilde çok kullanışlı balm/nemlendiriciler arıyorsanız; 2 önerimiz daha var:

BYBI Babe Balm £18

Bu sadece Insta dostu bir nemlendirici değil. Kuru cildinizi nemlendirirken; ıslak bir etki de bırakıyor.

Elizabeth Arden Eight Hour Cream Skin Protectant

Bu kült klasik balm; saatler boyu nem sağlıyor.