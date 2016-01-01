RUH HALİNİZE SİZ KARAR VERİN!





Palmolive Aroma Sensations serisi ile güne nasıl başlayacağınıza siz karar verin. Mutlu, sakin ya da sportif.. Seçim sizin!

Palmolive Aroma Sensations Duş Jelleri, güne nasıl başlayacağınıza karar vermek için ihtiyacınız olan hisse yönelik kreasyon sunuyor. Beş farklı çeşidi ile sizi bambaşka ruhlara taşıyacak Palmolive Aroma Sensations ile sihirli bir deneyim yaşayacaksınız.

RUHUNU VE BEDENİNİ YENİLE!

Farklı ruh hallerine göre tasarlanan Palmolive Aroma Sensations ailesi, ruhunuz kadar vücudunuzun da ihtiyacı olan bakımı sağlayacak.

AROMA SENSATIONS- SO RELAXED

Karmaşadan Rahatlamaya…

Şehirli kadının günlük bakım ritüelinin en rahatlatıcı parçası olmak üzere tasarlanan Palmolive SO RELAXED duş jeli, Lavanta, Ylang Ylang öz yağları ve İris Çiçeği özü içeren formülü ile mükemmel bir huzur anının müjdesini veriyor.

AROMA SENSATIONS- FEEL THE MASSAGE

Masaj Etkisi!

Palmolive FEEL THE MASSAGEduş jeli, tüm günün yorgunluğunu üzerinden atmana ve masaj sonrası hissi ile hayata capcanlı göz kırpmana olanak tanıyor. Vücudu ve cildi canlandırmak için tasarlanan PalmoliveFeel The Massage duş jeli ölü deniz tuzu, aloe vera ve su nanesi özü ile zenginleştirilmiş formülü ile cildi yenileyerek masaj etkisinivücuda taşıyor ve ruha dinginlik sağlıyor. Ayrıca nazik ovma hareketi ile uygulandığında cildi ölü hücrelerden arındırarak, cilt yüzeyinin doğal bir şekilde yenilenmesine yardımcı oluyor.

AROMA SENSATIONS- FEEL GOOD

Mutluluk İksiri…

Hayatın enerjisini yakalamak isteyen kadınlara özel tasarlanan Palmolive FEEL GOOD duş jeli kendini şımartmanın altın anahtarını sunuyor. İyi hissetmek için geliştirilen Palmolive Feel Good duş jeli, içerdiği Fraggipani çiçeği, Mango suyu özü ve Neroli öz yağları ile ipeksi bir dokunuş sağlayarak, günün en özel anı sonrasında yüzümüzde gülücükler açmasına olanak tanıyor.

AROMA SENSATIONS- FEEL GLAMOROUS

Göz Kamaştıran Yükseliş…

Palmolive FEEL GLAMOROUS duş jeli, her zaman göz alıcı ve çarpıcı hissetmek isteyen kadınlar için özel olarak tasarlandı. Fas Gülü öz yağı ve Ginseng özü içeren Palmolive Feel Glamorous duş jeli, yumuşak dokunuşu ve aromatik kokusu ile duyuları harekete geçirerek kadının en özel anını ışıltıya dönüştürüyor.

AROMA SENSATIONS- SO FIRM

Sıkı & Sportif!

Palmolive SO FIRMduş jeli,kadın ruhunu ve vücudunu düşünerek, cilde yardımcı olmak ve canlandırmak üzere geliştirildi. Palmolive So Firm duş jeliiçeriğindeki termal mineraller, deniz yosunu özleri ve cilt yumuşaklığını arttıran yağlar ile duşta geçirilen özel anlar daha da vazgeçilmez hale geliyor.



