RYAN REYNOLDS’TAN ANKSİYETE AÇIKLAMASI

Yakında vizyona girecek Deadpool 2 filmini merakla beklediğimiz; eski “Gossip Girl” Blake Lively ile olan evliliğini ise hayranlıkla izlediğimiz Ryan Reynolds; New York Times’a verdiği son röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Hayatının büyük bir bölümünde anksiyete ile baş ettiğini itiraf eden Reynols; tüm bu korku ve gerginlikle nasıl baş ettiğini anlattı.

“Anksiyetem var. Her zaman anksiyetem vardı. Hem ilk baştaki ‘bunun hakkında gerginim’ aşamasını yaşadım hem de spektrumun sonundaki daha karanlık; hiç de eğlenceli olmayan yönlerini de yaşadım. “

Researching boarding schools today. Ryan Reynolds (@vancityreynolds)’in paylaştığı bir gönderi ( Nis 13, 2018 at 11:12öö PDT )

Genellikle geleceği düşündüğü zaman felç gibi bir hisse kapıldığını ve sözlerine “Sürekli partiliyordum ama aslında sadece kendimi ortaya çıkarmaya çalışıyordum” şeklinde devam eden Reynolds; sonrasında arkadaşlarından bir kaçını yüksek dozdan kaybettikten sonra bu alışkanlığını bıraktığını söylüyor.

Peki ünlü aktör bu hastalığı ile nasıl başa çıkıyor?

Bu aralar Headspace adlı meditasyon uygulamasını kullanarak rahatlayan Reynolds; aynı zamanda sahneye çıkmanın da buna yardımcı olduğunu söylüyor.

“Perdeler açıldığı zaman şapşala dönüyorum ve anksiyete hastalığım kontrolü ele geçirir gibi oluyor. Ama sahnede ısrarla yürümeye devam ettikçe bu duygu bir şekilde yakanızı bırakıyor. Bu harika bir savunma mekanizması. O korktuğunuz uçurumdan atlayabilmeniz aynı zamanda harika uçabileceğiniz anlamına da geliyor.”