SAÇ BAKIM ALIŞKANLIKLARINIZI DEĞİŞTİRECEK OLAN EN İYİ SAÇ YAĞLARI





Abartıyormuşuz gibi gelmesin ama saç bakım alışkanlıklarınızı değiştirmeye aday olan en iyi saç yağlarına göz atmaya ne dersiniz?

“Saç” ve “yağ” kelimeleri, pek çoğumuzun kaçması gereken iki kelime olabilir. Fakat bu algıdan uzaklaşmanın zamanı geldi. Saç bakım yağlarına sıcak bakmanın tam sırası.

Kötü deneyimlerinizi unutup yeni nesil; daha hafif yapısı ve çok yönlü kullanımı olan ürünlere odaklanabilirsiniz.

Bakım yapma, şekillendirme, parlaklık verme gibi pek çok işlevsel özelliği içinde barındıran saç bakım yağları, kalbinizi çalmak için sizi bekliyor.

Kullanım sırasındaki önemli nokta ise; ürünü saçınıza yedirirken az miktarda olmasına özen göstermek olacaktır.

Dove Saç Bakım Yağı Advanced Hair Series Pure Care Dry Oil

Kırılgan telleri güçlendirmeniz, mat ve kuru saçlara, onları ağırlaştırmadan parlak bir ışıltı katmanız için ideal bir ürün.

L’Oreal Profesyonel Mythic Oil

Parlaklık ve ısı koruyucu öncesi mükemmel bir seçim.

Doğu’ya özgü geleneklerden ilham alan Efsane Yağ yağı saçlarınızı besler ve parlaklık verir. Avokado ve üzüm çekirdeği yağı ile zenginleştirilmiş formülü hassas saç uçlarını yumuşatır ve saçı besler. Elinize 1 ya da 2 pompa sıkarak saç boylarına uygulamadan önce ürünü avuç içinde ısıtın. Saçlarınızı şampuanla yıkadıktan sonra düğümleri açmak ve saça parlaklık kazandırmak için fön öncesi veya sonrasında kullanılır.

Kerastase Elixir Ultime

Özellikle de cansız saçlar için en ideal ürünlerden.

Hatta ince saçlılar için olmazsa olmaz diyebiliriz. Saç telleri doku ve ışıltı eşliğinde hacim kazanır aynı zamanda hafiflik ve duyusal yumuşaklığa kavuşur.

The Body Shop Hindistan Cevizi Saç Bakım Yağı

Kuru saç uçlarına uygulayabileceğiniz bu ürün saçı nemlendirir ve besler. Bu bakım yağı %100 vegan olduğunu da belirtelim. Gece boyunca saçınızda bekleterek besleyici maske olarak kullanabilir ya da dilerseniz şampuan öncesi saçınıza 5 dakika masaj yaparak da saçlarınıza yumuşaklık ve parlaklık kazandırabilirsiniz.

OGX Kuru ve Sertleşmiş Saçlara Argan Yağ Hafif formülü sayesinde, kuru ve sertleşmiş saç telleri için ideal bir bakım yağı.



