SAÇ RENGİNİ AÇMAYI DÜŞÜNENLER İÇİN SARI SAÇ KILAVUZU

Sarışın olmak pek çok kişi için riskli bir hamle olabilir. Bunun en büyük nedenlerinden biri ise; sarı saçın kendi içerisinde pek çok ton bulundurması.

İşte sarışın olmadan önce göz atmanız gereken temel sarı saç tonları:

Bronde

“Kimse ‘lütfen koyu bir sarı istiyorum’ diye sormaz, bahsetmek istediğiniz şey muhtemelen bronde tonudur yani koyu renkli bir saçta sarı ışıltılar. Bu işlem, daha önce sarı tonları denemeyenler için harikadır. Üstelik her cilt tonuna da gider. ” diyor Smith.

Ciara

Chrissy Teigen

Rosie Huntington-Whiteley

Balyaj

Balyaj, bal tonlarında bir işlemdir ve bu tarz sıcak tonlar en çok buğday tenlilere yakışır. “Kuaföre gitmeden önce Pinterest’te neyi istediğinizin ve neyi istemediğinizin görsellerini kaydedin. Bu tarz bir sınır çekmek kuaförünüz için de kolay olacaktır.”

Léa Seydoux’

Alexa Chung

Bal sarısı

“Bu gerçekten çok sıcak bir ton. Bana göre tüm cilt tonlarına yakışıyor. Hatta bronde tonundan sonraki adımınız aslında bu. “

Gigi Hadid

Blake Lively

Jennifer Aniston

Kremsi sarı

“Hala kuaförlerdeki en popüler ton. Buna New York sarısı da diyoruz. Aynı zamanda platinden bir önceki adımınız da bu olacaktır. Sıcak alt tonlu açık ciltlere çok yakışıyor.

Reese Witherspoon

Sienna Miller

Rosie Huntington-Whiteley

Platin

“Bu, bal sarısının tam anlamıyla karşıtı.

“This is the opposite spectrum to the honey blonde, as this is much cooler. When we bleach, we always put ashy tones, such as with Jennifer Lawrence’s hair colour. But unless you’re going for a high-fashion style, I wouldn’t go for this look. If you do, make sure your hair is looked after. I’d use Olaplex. I also love Sachajuan products and the Josh Wood Precious Blonde range for any blonde,” says Smith.

Cara Delevingne

Zoe Kravitz