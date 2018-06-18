Saç rengi değiştirmenin hayali güzel olsa da işlem öncesi pek çok kaygıyla yüzleşmemiz normal.

İşte saç renginizi değiştirmeden önce kuaförünüze sormanız gereken 4 soru:

Yeniden boyatmak istediğimde evde boyayabilir miyim?

Her kadının en sık yaşadığı ikilem; aynı tonu evde tutturup tutturamayacağıdır. L’Oreal Paris’in ünlülerin saç ve renk stilisti Jonathan Colombini ” Çoğu zaman bu ev mi kuaför mü sorusunun cevabı nerede yaşadığınıza ve ne kadar tuttuğuna bağlıdır.” diyor. Kuaförün beklenmedik saç zedelenmelerini önleyebileceğini de unutmayın.

Aynı zamanda hangi tonu seçtiğiniz de önemli. Eğer saç renginizi açmayı düşünüyorsanız; kuaföre gitmeniz daha sağlıklı ve güvenli bir seçenek olabilir. “Evde daha koyu tonlara geçmek kolaydır ama eğer daha parlak ve açık sonuçlar elde etmek istiyorsanız kuaföre gitmelisiniz” diyor Colombini.

Bu saç rengi tüm saç tipleri için ideal mi?

Eğer kendiliğinden kıvırcık ya da kalın telli saçlarınız varsa, rengi absorbe etmesi biraz zaman alabilir.

İlerleyen günlerde bu saçın bakım ihtiyaçları ve masrafı olacak mı?

Bazen saçın bakım masrafı, kendisine uygulanan işlemden daha pahalı olabilir. Öncesinde hazırlıklı olmanızı öneririz.

Rengi denemek istiyorum ancak saçımın işlem görmesini istemiyorum

Renge karar verdiniz ancak bu değişime hazır değilsiniz. Ön gösterim için saç tebeşiri ya da sprey gibi ürünler kullanarak cilt tonunuza uyumunu test edebilirsiniz.