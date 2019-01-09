SAÇLARA GÜZELLİK “DOKU”NUŞU

Şehrin merkezinde, ilham veren dünyası, yüksek donanımı ve her biri konusunda etkili uzman kadrosuyla alanında fark yaratan, ihtiyaçlara yönelik en etkili çözümleri sağlayan Doku Tıp Merkezi, dünya çapında üne sahip olan Dr. Serkan Aygın’ın önderliğinde, saç güzelliği ve estetiği alanında en etkili çözümleri sunuyor!

2018’de kapılarını açan Doku Tıp Merkezi, alanındaki deneyim ve tecrübeleri ışığında sunduğu dünya standartlarındaki servisleriyle fark yaratıyor. Dünya çapında bir üne sahip olan Dr. Serkan Aygın tarafından kurulan merkez, herkesin hayatına güzel ve ayrıcalıklı bir “Doku”nuş katmak için özenle çalışıyor.

Saçları için Standartların Ötesinde Çözümler Arayanlara, En Gelişmiş Yöntem “AGF39” ile Hacimli, Gür ve Doğal Güzelliğinde Sonuçlar!



Doku Tıp Merkezi’nde saç estetiği alanında dünyanın en ünlü uzmanları arasında yer alan Dr. Serkan Aygın önderliğinde sunulan birçok bakım ve servis, kişiye özel metotlar ve sonuçlarıyla öne çıkıyor. Avrupa başta olmak üzere, dünya çapında birçok insanın Türkiye’yi saç bakımı alanında ziyaret etmesini ve servis almasını sağlayan kalitede hizmetler veren Doku Tıp Merkezi, özellikle de mevsim geçişlerinde ve stres sonrası yaşanan tramvaların etkisi ile yoğun oranda yaşanan saç kayıpları için en gelişmiş yöntem AGF39 ile ilgi görüyor.

Oldukça gelişmiş bir saç mezoterapisi olarak öne çıkan AGF39, saç kaybını önleyen, saça bakım yapan, yeniden gelişmesini ve çıkmasını sağlayan 39 etken içeriyor. Var olan saçın da gürleşip hacim kazanmasına yardımdı olan AGF39, özellikle de kadınların yaşadığı sorunlara en etkili yöntem olarak fark yaratıyor. Ortalama 4 haftalık bir uygulama ile sağlanan AGF39, Dr. Serkan Aygın ve ekibi önderliğinde, kişinin yaşam tarzı, özellikleri ve ihtiyaçlarına göre planlanarak sunuluyor.

İçeriğinde saçın ihtiyaç duyduğu 6 büyüme faktörünü barındıran, bununla beraber 11 B vitaminin ve saç için önemli minerallerin de yer aldığı AGF39, öncelikle dökülmenin ve kaybın önüne geçiyor, ardından saç tellerindeki hacimsel genişlemeyi sağlıyor. Ortalama 100 saç teli sayısını, 120 saç teli üzerine çıkaran, etkili bir performansa sahip olan bu uygulama, telogen fazdaki saç foliküllerinin anagen faza geçmesini sağlıyor. Böylelikle incelerek, zayıflayan, neredeyse tüy gibi hafifleyen, hacmini ve etkisini kaybeden saç tellerinin güçlenmesine, tekrar renklenmesine, parlamasına, ideal formunu ve volümünü kazanmasına yardımcı oluyor.

Hayata “Doku”nan yaklaşımları ve ilham veren merkeziyle alanında fark yaratan Doku Tıp Merkezi, ayrıcalıklı, özel, etkili ve uzman servisler almak isteyenlerin hayatlarına güzellikle dokunuyor.