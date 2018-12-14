Saçlarda Renk Değişimi Nasıl Yapılmalı?

Saç rengi uzmanı Stella Greenwood saçlarınızda nasıl renk geçişi yapacağınız konusunda önerilerde bulunuyor.

Sarı Saçtan Siyah Saça Geçiş

Sarışınlıktan esmerliğe geçiş oldukça büyük bir değişim ve saçı fazlasıyla yıpratabilecek bir adım. Greenwood, bu geçişi saçta minimum deformasyon sağlayarak uygulamak için müşterilerine öncelikle ilk adım olarak kahverengi saçı öneriyor.

Sarı saçı elde etmek için uygulanan peroksit saçlarınızdaki renk pigmentasyonunu yok eder. Bu yüzden en güçlü pigment olan kırmızı pigment ile saçlara renk kazandırmanız gerekir. Bu uygulamayla saç kahverengi olacak ve kahverengi saç daha koyu tonlar için sağlıklı bir zemin hazırlayacak. Greenwood bu uygulamadan sonra saçların 3-4 gün yıkanmamasının önemli olduğunu belirtiyor.

Siyah Saçtan Sarı Saça Geçiş

Greenwood işlemi bu cümlelerle anlatıyor: “Sarı saçtan esmerliğe geçiş oldukça zorlu bir süreç. Bu uygulamanın bir günde gerçekleşmesi de oldukça nadir. Ben müşterilerime iki veya üç kez randevu veriyorum bunun için. Saçı renkten ayırmak için tüm saçı folyolamak önemli. Rengi açarken aslında renk bağlarını bozarız ve daha sonra yeniden biçimlendiririz. Bu da saçın kırılmasına neden olur. Bu yüzden ben saçlara yoğun bir bakım uyguluyorum. Kusursuz sarı saçlar için bakım ve sabır şart.”

Siyah Saçtan Kızıl Saça Geçiş

Bu, diğerlerine nispeten daha kolay bir uygulama. Çünkü koyu renk saçlarda zaten kızıl tonlar bulunuyor. Bu yüzden renk uzmanı, saçtan koyu rengi akıttıktan sonra kızıl tonları zenginleştirmek için kırmızı pigment uyguluyor.

Sarı Saçtan Kızıl Saça Geçiş

Bu en kolay uygulamalardan biri. Bu noktada önemli olan,saçı kızıla boyattıktan sonra bir süre çok sık yıkamamanız gerektiği. Zira kızıl saçın akması çok kolay. Görünümünün bozulmaması içinse üç ila dört hafta sonra toner uygulaması için güzellik salonunu ziyaret etmeniz öneriliyor.